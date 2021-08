Directores de CEF de toda la provincia pidieron mejoras

Este viernes por la mañana se llevó a cabo en el CEF 1 una reunión entre todos los directores de los centros de la provincia con el Director General Modalidad Educación Física, Luciano Bogliacino, para solicitarle mejoras. Es que muchos de ellos, reclaman falta de firmas de convenios, mantenimiento, elementos deportivos y auxiliares de servicio.

Marcela Encina, directora del CEF 8, estuvo en el encuentro y aseguró que no fue lo que esperaban. En su caso, fue en pedido de una firma en un convenio, por parte de autoridades del Consejo Provincial de Educación, que impide que unos 800 chicos por día puedan utilizar las instalaciones municipales del Centro de Junín de los Andes. Debía firmarse el viernes pasado, pero no hubo respuestas.

"No conseguimos nada, nos escuchó pero soluciones no, no tenemos. Somos muchos los que tenemos conflictos, algunas situaciones pequeñas se resolvieron pero la mía no", dijo Encina en diálogo con 24/7 Canal de Noticias.

"Varios tienen el problema de convenio por uso de espacios municipales, otros de infraestructura, no se pueden iniciar las actividades, todos nos manejamos con los mismos temas de conflicto".

Fueron 10 puntos los que fueron tratados hoy, entre ellos: convenios, mantenimiento, cobertura de cargos, coprogramáticas, el plan de verano, falta de elementos deportivos, de auxiliares de servicio y actividades a adultos mayores.

En este sentido, la vocera aseguró que las autoridades pidieron que se tenga mayor precaución desde la tragedia de Aguada San Roque, pero "todo ese control, todo ese mantenimiento se debería haber hecho antes, durante todo este tiempo que los establecimientos estuvieron pararon", aclaró.