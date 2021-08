Las nuevas burbujas escolares tendrán 25 alumnos

Tras el anuncio de la gobernadora Carreras de un regreso gradual y con evaluaciones sanitarias periódicas a la escolaridad plena en la provincia de Río Negro, Educación empezó a definir las fechas de esa vuelta.

“El regreso se hará con mucha atención y de forma gradual, para poder ir haciendo evaluaciones. Las familias buscan la normalidad en materia educativa, porque el ritmo es otro y la sociedad va recuperando los espacios, siempre con aforos y cuidados” señaló Carreras.

Es así que Educación estableció que el 23 de agosto volverá educación inicial y educación especial; el 30 será el turno del nivel primario común y personas adultas; y el 13 de septiembre el regreso de la educación secundaria. La educación primaria será sólo en jornada simple.

Además, continuará el refrigerio y la tarjeta Nutre, aunque por el momento no volverán los comedores escolares. Mientras que las escuelas hogares y residencias seguirán tal cual lo establecido.

Esta mañana, el viceministro de Educación, Adrián Carrizo dio más detalles de como será la vuelta a las actividades escolares plenas. “Son medidas que evaluamos minuciosamente. En esta segunda parte del año hay casos en descenso y tenemos un 57% de los docentes vacunados con las dos dosis y el personal de apoyo, también vacunado. Pero además fuimos una de las primeras provincias en vacunar a estudiantes de entre 12 y 17 años, son 81 mil estudiantes que se vacunaron. Tenemos una realidad sanitaria muy distinta a la de principio de año. Esto nos permite aumentar el aforo en las escuelas”, expresó.

Carrizo señaló que “tenemos que hacer una modificación del protocolo sanitario, lo estamos trabajando con Salud. Vamos a reducir a un metro la distancia entre los alumnos, pero con las mismas medidas se seguridad. Se modificará la distancia porque al incorporar al agrupamiento completo en un aula de 49 metros cuadrados, eso nos da una permanencia promedio de 25 alumnos en cada burbuja”.

Agregó que “no le vamos a dar de baja al sistema virtual, vamos a tener dos sistemas en paralelo. Si podemos garantizar la presencialidad absoluta lo haremos, pero tendremos previsto la virtualidad ante alguna dificultad para lo presencial.”

Renuncias masivas

Desde ATE Río Negro demandaron una urgente actualización de los adicionales que cobra el Personal de Servicio de Apoyo por realizar tareas específicas.

Señalaron que hace dos años que no se actualizan los complementos salariales de los porteros que prestan servicios y tienen responsabilidades jerárquicas en las escuelas, lo que generó un fuerte malestar entre ellos. Se trata de porteros, coordinadores, jefes de radio, personal de tareas menores, cocineros, ayudantes de cocina, peones de campo, serenos y personal de limpieza.

"No se puede pretender una plena presencialidad en las escuelas con adicionales salariales que no se actualizan desde hace dos años. Los porteros forman parte central de la comunidad educativa y garantizan que el derecho a la educación pública sea una realidad en Río Negro. Nos preocupa la posibilidad que existan renuncias masivas en los próximos días si este reclamo no es atendido", sostuvo Rodrigo Vicente, Secretario General de ATE Río Negro.

Mal asesorada

En tanto, Enzo Quintero, el secretario general de la Seccional Roca de UnTer señaló esta mañana que “no están garantizadas las condiciones para volver a la presencialidad. La gobernadora está mal asesorada. Hasta el día de ayer uno escucha los reportes médicos y nos piden que sigamos cuidándonos. Creemos que no se puede pensar en la presencialidad plena. Hay escuelas que no reúnen las condiciones para garantizar el metro y medio de distancia”

Agregó que “el ministro de Educación nacional Nicolás Trotta planteó que se estudia ampliar el aforo, pero todavía no lo amplió. Y Río Negro tendrá un aforo del 100% a partir de la semana que viene. El gobierno debe convocar a la UnTer. Nosotros los docentes queremos la presencialidad plena, pero con las condiciones de seguridad”.

Quintero señaló que “como colectivo docente estamos analizando la situación y viendo qué medidas se pueden tomar en el corto plazo. Parece que a partir del lunes la pandemia se termina y no hay más casos de Covid. Esperemos que la gobernadora reconsidere la decisión. Nos sorprendió, como a toda la comunidad educativa el anuncio. Son declaraciones electoralistas, debe primar el sentido común”.