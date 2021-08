Llancafilo: "Debemos trabajar cerca del sector privado"

Osvaldo Llancafilo, precandidato a diputado nacional por la Letra A del MPN junto a Mage Ferraresso, aseguró que "desde el sector público debemos trabajar cerca del sector privado, ya que son quienes han sufrido con mayor intensidad los efectos negativos de la pandemia en sus ingresos durante los momentos mas críticos. Estoy convencido de que el trabajo colaborativo entre el sector privado y el sector público es ganar-ganar".

Después de reunirse con la Cámara de Comercio de Chos Malal dijo que "escuchar a quienes necesitan propuestas concretas para el presente y el futuro es una premisa para nosotros, principalmente en el caso del sector privado que padeció y padece los efectos de la pandemia".

En este sentido, Llancafilo subrayó: "Hemos fortalecido proyectos a través de los municipios destacando la impronta local, donde la transferencia del dinero va directamente a los municipios para que se dinamice la economía de cada región, ya que los materiales e insumos se compran en corralones y comercios de cada localidad".

"Neuquén le ha dado mucho a la Argentina, merecemos poder incorporar aquello que nuestros pueblos consideren prioritario y esto incluye reconocer que el sector privado no la pasó bien y necesita del acompañamiento del estado".

Por otro lado, mencionó que "a nivel nacional deben tomarse medidas concretas para bajar la inflación, es muy importante el consumo interno pero, para poder llevar adelante políticas que tengan que ver con el mismo, naturalmente hay que estabilizar la economía, y para ello hay que promocionar la industria argentina, abrir nuevos mercados, permitir que lleguen inversiones a la Argentina, y de esa manera cerrar un círculo virtuoso". Y continuó: "En Neuquén se fomenta la industria regional a partir de mecanismos como el compre neuquino o la inversión en empleo y comercios regionales, pero esto no alcanza si no tenemos un país previsible, la grieta no suma".