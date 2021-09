El miércoles se presenta oficialmente la Ley Petrolera

Hubo un pedido especial formulado por el gobernador neuquino, Omar Gutiérrez. El también presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) insistió para que se hiciera una presentación formal y se terminaran los misterios con una ley clave para el desarrollo de Vaca Muerta y del resto de cuencas productivas en el país. Finalmente, se confirmó que el miércoles, a las 11,30, en el Museo del Bicentenario, se presentará la Ley Petrolera.

Inmediatamente después de las elecciones PASO, el lunes, Gutiérrez viajará a Buenos Aires, y permanecerá allí para participar de esa presentación. Neuquén es parte fundamental del proceso de incremento productivo, clave para la energía y por ende para el desarrollo económico. La provincia es la propietaria del mayor recurso que tiene el país en estos momentos. Un recurso que está recuperando actividad productiva a pasos agigantados, pero que necesita urgentemente inversiones de infraestructura. Por ejemplo, en transportes.

Esto conecta inmediatamente con la necesidad imperiosa de avanzar con el tendido férreo que llevará al tren al pie de los yacimientos de Vaca Muerta; en la construcción de otros gasoductos; en la finalización de todos los emprendimientos viales en marcha. La ley será, resulte como resulte después del debate, solo un paso, necesario pero no único, que podría inaugurar un nuevo proceso, sustentable, que no dependa de caprichos de gobiernos de turno, sino de una política de Estado que finalmente aproveche este precioso recurso no renovable, justo en el final de su ciclo, antes que la energía encuentre las nuevas fuentes de producción que ya están aplicándose, de manera creciente, y se protagonice una nueva revolución tecnológica.