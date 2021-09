Amenazaron a la mujer que grabó al intendente "pagavotos"

Tras el escándalo que se desató con el video donde se vio al intendente de Lamarque, Sergio Hernández que pide comprobantes para entregarle dinero por haber votado, la mujer que lo grabó señaló que fue amenazada y tiene miedo por su familia.

Cristina Arena señaló al portal 7 en Punto que “cuando se acercó a votar observó que no figuraba en el padrón electoral. En ese momento recibí un mensaje de audio de un conocido, que me dijo que vaya a la Unidad Básica del Frente de Todos, ubicado en calle Rivadavia, entre las calles 12 de octubre e Independencia, que estaban pagando por el sufragio”.

Agregó que “me dijeron que solo tenía que presentar el tickets o troquel, para que pudiera cobrar ese dinero, también me ofrecían chapas, o mercadería para el partido de Sergio Hernández. Todos saben que el intendente entrega muchas cosas a cambio de votos”.

Indicó que “esto lo hice por venganza. Hace 10 años mi papá trabajo con Hernández, y cuando falleció estaba trabajando para el municipio de Lamarque. El intendente lo hacía trabajar todos los días, no había domingos ni feriados, no tenía descanso. Y cuando el falleció no le reconocieron nada, entonces decidimos hacerle juicio al municipio. A lo que Hernández nos dijo que el juicio lo habíamos perdido, y le depositó en una cuenta del banco el total de 6.000 pesos. Pero luego nos enteramos que el juicio lo habíamos ganado, pero no lo pagaron».

Contó que se contactó con una chica que era la encargada de llevar gente a la oficina de Hernández. «Estaba el intendente, había mucha gente esperando para cobrar ese dinero. En ese momento me hicieron pasar a esta oficina que estaba en el fondo, y a las 11:16 horas ingresé a esa oficina y lo grabé mientras hablaba con él”.

Señaló que cuando Hernández le dijo que sin los tickets azules no había dinero, «paré la grabación y le pedí una bolsa de mercadería porque entregaban a todos. Me echó del lugar. Le dije que, si no me daba nada, lo iba a escrachar. Le mostré el video y me echó igual».

Cuando salió del lugar, relató que la llamó a Sandra Banegas, una colaboradora del intendente que le ofreció plata para borrar el video. “Le dije que no, ya estaba subido a las redes y no lo pensaba borrar y me fui del municipio”.

Cristina indicó “que mi mamá recibió una llamada. Le dijeron que yo me cuidara, que no salga a la calle y otras cosas más, pero a mi celular en ningún momento me han escrito o llamado. Haré la denuncia en la fiscalía para dejar asentado todo lo sucedido por las dudas que a mí me pase algo. Me enteré que quisieron mandar gente a mi casa que me sacara el celular, pero la gente me conoce bien y no lo hicieron».

“Tengo miedo que algo le pase a mi familia, y por eso, es que quiero dejar asentado todo. Y que se sepa cómo fue todo”, concluyó.