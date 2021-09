"Fuiste a bailar, mira lo que hago": le quemó la casa

Geraldine de 25 años quedó en la calle, solo con lo puesto. Su ex pareja le quemó su casa en el B° Nuevo de Cipolletti, "porque no le gustó que haya ido a bailar". El agresor sobre ella ejercía y ejerce todo tipo de hostigamientos pero no creyó que esto iba a llegar tan lejos. La joven tiene un pequeño de 4 y una nena de 6 añitos. La vivienda era de madera y por dentro con material durlock. "Me arruinó por completo, pero me voy a levantar mi casita de nuevo, de eso estoy seguro", aseguró en medios locales.

Quienes quieran llamarla para colaborar en lo que se pueda, este es su teléfono; 2995815941



La violencia hacia la mujer no cesa, por lo contrario, crece, tanto en Neuquén como en Río Negro, que en el primer semestre de este año ingresaron a las Oficinas Judiciales de toda la provincia un total de 2.964 legajos. Más de la mitad de esas causas corresponden a delitos contra la propiedad, contra la administración pública y contra la integridad sexual.

Según el informe estadístico semestral elaborado por el Centro de Planificación Estratégica que depende del Superior Tribunal de Justicia (STJ) los delitos contra la propiedad representan el 29,12% de todos los legajos ingresados. Le siguen los delitos contra la administración pública (16,80%), los delitos contra la integridad sexual (12,28%), los delitos contra las personas (11,17%), contra la libertad (10,70%) y los delitos contra la seguridad pública (9,31%).

Los delitos contra la integridad sexual contemplan los abusos con o sin acceso carnal, la corrupción de menores, la facilitación a la prostitución y las exhibiciones obscenas. En la categoría delitos contra las personas se encuentran todos los tipos de homicidios (culposos, dolosos, con agravantes y atenuantes), las lesiones, el abuso de armas y el abandono de personas. Y los delitos contra la libertad contienen la privación ilegítima de la libertad, la violación del domicilio, las amenazas y la coacción, por ejemplo.