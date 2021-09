Caos en el centro neuquino, con movilizaciones y acampes

Las organizaciones sociales que vienen reclamando puestos de trabajo y obra pública no están conformes con la propuesta recibida por parte del gobierno provincial el pasado viernes, en la reunión que se llevó a cabo. Hasta ahora no hubo acuerdo, manifestaron su malestar, afirmando categóricamente que "no es suficiente".

Por eso mismo, decidieron seguir con su "acción de lucha" este martes y mañana miércoles, desde las 9.30 horas, con movilizaciones y acampes en Avenida Argentina, concentrando en Casa de Gobierno.

Mediante un comunicado, afirmaron que "las organizaciones vuelven a las medidas de lucha. Sucede que en el marco de una situación social marcada por la pobreza y una inflación que no cede, el gobierno provincial sigue sin brindar respuestas serias. Por un lado, sale por los medios a mentir que serían 160 puestos de trabajo, cuando la verdad indica que no llegan a las 60 personas".

Además, agregaron que "no se estipula ninguna continuidad lo que significa pan para hoy hambre para mañana. Asimismo, el gobierno se niega a discutir los alimentos para merenderos y comedores, cuando lo que crece es el hambre. Ante la intransigencia del gobierno y la negativa de brindar soluciones, las organizaciones marcharemos y acamparemos en la avenida Argentina".