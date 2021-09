Inauguraron las obras de apertura de la calle Saavedra

El intendente de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, acompañado por el gobernador Omar Gutiérrez, inauguró esta mañana las obras de apertura de la calle Saavedra que une Lanín con el puente del arroyo Durán. Se trata de un punto neurálgico que permitirá conectar el sector sur con la autovía norte.

En el acto, el intendente resaltó que esta nueva obra del Plan Capital “genera que el barrio 127 Hectáreas que necesitaba conectarse, ahora tenga esta vía de comunicación que permite rápidamente ante una emergencia poder comunicarse y dar fluidez al tránsito”.





Por su parte Alejandro Nicola, secretario de Coordinación e Infraestructura, esta mañana precisó en La Primera Mañana por AM550 que los trabajos demandaron en un primer momento una gestión entre el intendente Mariano Gaido y las autoridades de la Jefatura de Policía para correr el cerco que impedía el paso por ese lugar. “Una vez que este cerco se logró correr, se obtuvo el ancho suficiente y seguro para que las y los vecinos puedan circular al lado del canal", explicó Nicola



Para este trabajo, se recompuso el ancho de calzada para la circulación vehicular de seis metros y medio más una vereda de dos metros para el paso peatonal.



La obra también cuenta con los cordones cuneta del lado de la Jefatura de Policía, e incluyen una serie de pretiles de hormigón para brindar seguridad.

“Saavedra es una de las troncales que va conectar todo el sector sur de la ciudad con la Autovía Norte y la calle Lanín", expresó.

Por su parte, Jorge Salas, presidente de la comisión vecinal del barrio, agradeció al intendente por haber cumplido la promesa que asumió al principio de su gestión y agregó que la calle Saavedra “es importantísima por la seguridad que nos faltaba. No existía una vía para salir ante una emergencia o para los bomberos que no podían ingresar porque la calle no estaba habilitada al tránsito”.