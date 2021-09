En Plottier el Cepem 8 funciona en un espacio municipal

El Cepem 8 de Plottier tiene diversos problemas en su infraestructura que impiden que los 900 alumnos puedan tener clases. Por ejemplo, Camuzzi les advirtió que si no cambian los calefactores, en corto plazo retirará el medidor de gas. Ahora dependen de la rapidez conque actúe Obras Públicas y el Consejo de Educación.

Esta es una de las 9 escuelas que no pueden funcionar en la ciudad por problemas de infraestructura que aún no fueron resueltos, a pesar del compromiso asumido por la ministra de Educación ante la intendenta de la ciudad, de enviar un equipo técnico a recorrer los establecimientos a verificar los inconvenientes, lo que todavía no ocurrió.

Ante esta situación que perjudica a miles de adolescentes en la ciudad, el Ejecutivo de Plottier ofreció las instalaciones de la EMAO ( escuela municipal de artes y oficios ) que tiene importantes dimensiones, y que permite cumplir con los protocolos a la hora de reunir personas.

La Intendenta Gloria Ruiz y directivos del Cepem 8 se reunieron y consensuaron utilizar ese espacio para poder continuar con las actividades y la toma de exámenes, lo mismo que otras instituciones escolares que no logran resolver los problemas edilicios para cumplir con la presencialidad plena ordenada por el ministerio de Educación.

“Son 900 chicos de los tres turnos que aun no tienen clases” comentó Sergio Aquino director del colegio, quien junto a los vicedirectores Marcelo Estibiarria del turno mañana y Diana Caballero del turno tarde ,conversaron con la Intendenta Gloria Ruiz, de los problemas, que hasta la fecha, padece la comunidad educativa.

Mediante un trabajo conjunto y colaborativo desde la subsecretaria de Educación y Recursos Humanos del municipio se firmó un acta acuerdo con los directivos del CPEM 8 para que continúen utilizando el espacio a la espera de soluciones.