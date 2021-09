Se dio vuelta con la camioneta: conducía un adolescente

En una calle de Villa la Angostura, los vecinos se encontraron esta mañana con una camioneta dada vuelta. El vuelco se había producido durante la madrugada: sucedió sin que se enteraran más que sus protagonistas.

Los accidentes de este tipo son más frecuentes de lo que tal vez se imagina el común de la gente en la localidad cordillerana. Suelen suceder por exceso de velocidad. Según informó el portal laangosturadigital, era un adolescente quien manejaba la Ford Raptor que volcó en una calle colectora, paralela a la ruta nacional 40, a la altura de la Hostería La Posada.

El comisario Guillermo Alfaro informó que el siniestro vial ocurrió alrededor de las 4 de la madrugada. “Se constató a un menor de edad quien refirió ser el conductor del vehículo no teniendo ninguna documentación en el momento”, comunicó Alfaro. Dijo que el adolescente “fue asistido por su padre quien no colaboró con el personal policial y no permitió realizar el control de alcoholemia correspondiente”.

Explicó que el conductor perdió el control de la camioneta cuando circulaba por la calle paralela, lo que provocó el vuelco del automotor hacia la ruta nacional 40.

Alfaro sostuvo que no se había constatado si había otros acompañantes del conductor cuando sucedió el siniestro vial. El adolescente no sufrió lesiones.

“Ya se hicieron todas las diligencias de rigor. Las actas de infracción contravencionales correspondientes que serán elevadas a la Jueza de Faltas (Patricia Eloff) para su ulterior resolución”, aseveró el comisario al portal cordillerano.