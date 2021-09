La policía identifica a los ocupantes de la chacra de Allen

Continua la tensión en la toma de la chacra del Barrio Costa Oeste de Allen. Desde el sábado un grupo de unas 150 personas ocupó tierras que pertenecen a la Familia Tarifa. Durante el fin de semana, las propietarias se acercaron al lugar para sacar los cercos que pusieron los ocupantes para delimitar el terreno.

El presidente de la Federación de Productores de Río Negro y Neuquén, Sebastián Hernandez señaló en AM 550 y 24/7 Canal de Noticias que “las tomas se vienen dando y eso es lo que mas bronca nos da. La propiedad privada, es privada y como tal es ilegal la toma de tierras. Hoy se da en un momento electoral donde claramente pasan estas cosas, pero viene sucediendo. Hay propiedades que se perdieron por este tipo de situación. Hoy toca de nuevo en Allen. Hay varias tomas, incluso se han consolidado y hoy son barrios. Uno entiende la necesidad habitacional de la gente, pero no debe ser a costilla de otros ni de avasallar el derecho natural que se tiene en una propiedad privada”.

Agregó que “un grupo de familias tomó tierras de una familia productora y no vamos a permitir que eso suceda. Estamos hartos, cansados de que pasen estas cosas. Por eso convocamos a la justicia principalmente y a la política para que estas cosas no pasen”.

Hernández señaló que “tuve charlas durante todo el día de ayer con la gobernadora y con los ministros. Se está trabajando. Tengo entendido que hay un avance en todo esto. Por eso convocamos a toda la ciudadanía, no solo a los productores a que nos acompañen en defensa de la propiedad privada. No es nuestra intención enfrentarnos a esta gente. La solución la tiene que dar la política, los gobiernos, los estados que deben darle respuesta a la gente. No nosotros. La política no puede avalar estas cosas, una toma de tierras en una propiedad privada”.

En tanto, la intendenta de Allen, Liliana Martín señaló que “hay muchísimo control policial. Nos preocupa la movilización de los productores. Nos preocupa que haya un enfrentamiento. Hay que dejar que trabaje la policía y la justicia, como corresponde. Deben llamar a las personas que usurparon y que cada uno vuelva a su casa, porque la tienen. En el lugar se pueden producir enfrentamientos y tememos por eso”.

Agregó que “no son terrenos fiscales, son de la Familia Tarifa. Pero, aunque sean fiscales, eso no justifica la comisión de un delito. No me pareció prudente acercarme al lugar, pero si están mis funcionarios. Me parece que la justicia debe dar respuestas. de ninguna manera se puede por mano propia generar la defensa de los derechos, ojalá no se produzca un enfrentamiento”.

Durante la mañana, la intendenta Martin se reunió con cuatro referentes de la toma de la Costa Oeste. Los instó a cesar con el delito de usurpación y les mostró la documentación que se encuentra en el área de catastro municipal donde se indica que esa tierra pertenece a la familia Tarifa.

Por otro lado, Mejor Informado consultó a una fuente judicial por la posibilidad de un desalojo en la chacra de Allen. Señalaron que la policía de Río Negro está identificando a los ocupantes. Sin este trámite previo no se puede dictar la medida cautelar.