Los comercios neuquinos sufren por la variante Ómicron

El presidente de la Asociación del Comercio, Industria, Producción y afines de Neuquén (ACIPAN), Daniel González, habló con La Primera Mañana por AM550 y se refirió al aumento exponencial de casos de Coronavirus en la región, y sus consecuencias en los comercios.

"Si bien no tenemos datos estadísticos, me estalla el teléfono con mensajes y llamados de muchos comerciantes, y también de empresas petroleras, porque el problema es muy serio. Hay algunos comercios que han tenido que cerrar porque no tienen el personal mínimo, o equipos petroleros que han parado por contactos estrechos, la situación es muy delicada" aseguró González.

AUMENTO DE CONTAGIOS EN NEUQUÉN: LOS COMERCIOS YA SUFREN LA VARIANTE ÓMICRON



"A nadie le sobra personal para hacer reemplazos. Incluso hay pedidos de que se elimine el concepto de contacto estrecho hasta que no haya síntomas, pero es correr un riesgo muy algo. La economía antes se paraba por restricciones, ahora por ausencia de personal".

Haciendo un balance sobre los últimos meses, González contó que "el último trimestre del 2021 fue muy bueno, hay una recuperación económica en marcha y estamos conformes pero ahora aparece un nuevo freno" y remarcó: "hay que decirle a la gente que lo único que nos salva de esto son las medidas de prevención que ya se conocen y vacunarse".