De terror: llevan más de un mes sin agua, y se cansaron

Ciudadanos neuquinos que viven en el barrio 2 de mayo, el sector 7 de mayo, la zona de El Cañadón y de los 80 Lotes, unas 150 familias en total, cortaron la ruta 22 a la altura de la calle Casimiro Gómez, hoy, desde las 4 de la mañana, porque hace más de un mes que no tienen agua en sus viviendas.

"Estamos un poco decepcionados, porque no hay respuesta, no viene nada, parece que nos tuvieran totalmente abandonados. Estamos totalmente desesperados, ya no sabemos qué hacer ni a quién recurrir”, remarcó Mónica, una de las personas que participaron del bloqueo en la ruta, en declaraciones al programa Mejor Informado Radio.

“Desde noviembre que hubo una merma del suministro. Nos acostumbramos a juntar agua de madrugada. Pero desde los primeros días de diciembre hasta ahora, se cortó totalmente y no tenemos una gota. Nos dicen “esperan que vaya la cuadrilla”, pero la cuadrilla nunca llega, y el agua tampoco”, sostuvo la vecina.

Explicó que están apostados en la ruta, “pacíficamente” y que el corte es total. “Para ver si así, poniendo un poco de presión, alguien nos escucha”, dijo. Informó que empezaron a las 4 de la mañana, y que permanecerían hasta las 14 aproximadamente, porque “no queremos correr riesgo de insolación”. Y anticipó que “mañana volveremos, y estaremos hasta que alguien nos dé respuesta”.