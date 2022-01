La Covid afecta también a la reposición en supermercados

Las góndolas vacías en algunos supermercados sorprendió a los neuquinos que iban en búsqueda de aceites, mayonesas, galletas y otros productos. Según informó Eduardo Del Prete, gerente regional del supermercado La Anónima, se trata de la ola de contagios que afectó a la reposición de mercadería y a los proveedores que las entregan.

Sin embargo, en diálogo con La Torre por Mitre Patagonia, aclaró que no se trata de "desabastecimiento", ya que no es que faltan productos, sino que algunos no tienen la variedad que usualmente se muestran en las góndolas.

"Los argumentos por la demora de entrega de la mercadería tienen que ver con empresas con empleados con Covid, que en enero dan vacaciones, algunas directamente cierran. Esto sucede todos los años pero este año se agudizó por los contagios".

A los contagios se le suma las vacaciones de empleados, pero otro de los factores que más ha afectado es que en las ciudades turísticas "hay mucha gente y la venta explotó", dijo Del Prete. "Bariloche, San Martín de los Andes y La Angostura son ciudades que explotaron y debimos enviar más mercadería, algo que no teníamos previsto", afirmó.

