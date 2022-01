Le bajaron los fármacos pero el ministro Deco sigue en coma

Los días pasan y continúa siendo muy grave el estado de salud del ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria de Río Negro, Juan José Deco. El funcionario del gabinete de Arabela Carreras permanece internada en Terapia Intensiva del hospital Italiano de Buenos Aires, con respirador artificial y en estado de coma pese a la reducción de fármacos. En tanto puertas adentro de la gobernación de Río Negro se piensa en un sustituto al frente de la cartera, aunque no quieran reconocerlo públicamente.

Luego de la asamblea de Juntos Somos Río Negro en Beltrán, el pasado sábado 18 de diciembre, Deco emprendió el regreso a Viedma en una Toyota SW4 que manejaba un chofer del gobierno provincial. A unos 20 kilómetros de Conesa, sobre la ruta 250 el conductor debió realizar una maniobra para esquivar una moto. Producto de la alta velocidad a la que circulaba, fue imposible controlar la camioneta que comenzó a dar tumbos en la banquina hasta llegar al alambrado de un campo. El ministro dormía en el asiento del acompañante y sufrió heridas muy graves que comprometieron uno de sus brazos, además de múltiples traumatismos, sobre todo en la cabeza.

Luego del traslado a Viedma en ambulancia y horas después en un vuelo sanitario al Hospital Italiano de Buenos Aires, el contador fue internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica y en estado de coma farmacológico, a la espera de que el organismo comience a responder a los tratamientos. Sin embargo trascendió que no tuvo la evolución que se pretendía.

Las preocupaciones surgen en torno a las maniobras para tratar de revertir el coma inducido. Los profesionales que lo tratan decidieron reducir las dosis de fármacos que lo mantenían en ese estado, y no advirtieron las reacciones esperadas. Continúa con respirador mecánico y los diferentes estudios revelan que aún existen microtraumatismos que dañaron la actividad cerebral.

La gobernadora Carreras visitó al ministro en su visita a Buenos Aires la semana pasada, estuvo en el Hospital Italiano y se reunió con allegados para conocer en primera persona el estado de salud de su hombre de confianza, quien asumió luego de la renuncia de Nicolás Land, la segunda baja de albertistas en el gabinete provincial a pocos meses de comenzar su mandato.

Aunque fuentes cercana a la gobernadora aseguran que no es el momento de buscar reemplazante, off the records trascendió que Carreras busca en su círculo de confianza quién podría reemplazar a Deco. Por ahora la cartera continúa en funcionamiento a cargo de las segundas líneas, pero se analiza quien puede ocupar ese cargo, el nombre de Land circuló por los pasillos, pero está muy ligado a Alberto Weretilneck y no sería la primera opción. El plan A sería una mujer que ya se encuentra vinculada al ministerio y gozaría de plena confianza de la gobernadora.