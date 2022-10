Jueves con frío, paros y movilizaciones en la región

Después de las primeras 24 horas de paro de transporte y un miércoles que también estuvo signado por un corte parcial del puente carretero por la protesta de la Confederación Mapuche y organizaciones sociales, este jueves augura ser cuanto menos complejo para quienes transitan la zona. El viento, el frío y las medidas de fuerza de UTA, ATEN y CONADU histórica se harán sentir en la región.

En primera instancia, tenemos que recordar que van a bajar las temperaturas. Alguna helada posible durante la noche y las máximas por debajo de los 20º. En este rubro, se proyecta que el viento va a mermar hacia el mediodía y estará en calma por la tarde.

El último mediodía hubo un intento de acercar las partes y levantar la medida de fuerza que mantiene sin servicio de transporte urbano a todo el país pero "no se llegó a buen puerto", según aseguran desde la Unión Tranviarios Automotor. El Ministerio de Trabajo dictó un cuarto intermedio hasta el viernes al mediodía por lo que no habrá solución hasta entonces. Vale recordar que no funcionan los servicios de transporte urbano pero sí los que realizan los trazados interurbanos a cargo de las empresas Ko-Ko y Pehuenche ya que estas empresas están enmarcadas en el arreglo paritario que comprende al Área Metropolitana de Buenos Aires, zona que no está en conflicto actualmente.

En relación a la medida tomada por la Asociación Trabajadores de la Educación del Neuquén, desde las 10 de la mañana realizarán una concentración en el monumento al Gral. San Martín y desde allí movilizarán por el centro neuquino hacia la Legislatura. Entre los principales planteos que llevaron al gremio parar las clases en la provincia el día de mañana, hay que destacar: el pedido de exclusión de los adicionales por zona y zona desfavorable en el cálculo del impuesto a las ganancias; recursos suficientes para poder garantizar escuelas seguras para el 2023; y una Ley de Sustentabilidad Previsional para garantizar el pago de jubilaciones actuales y futuras.

No solo habrá afectación a las clases de nivel medio e inicial sino también en lo que refiere al nivel universitario porque la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu Histórica) convocó a un paro de 48 horas que comienza este mismo jueves. En la región, la medida de fuerza abarcará a los docentes nucleados en Adunc y alcanzará a todas las sedes de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo). La medida fue convocada en rechazo al 21% de aumento en tres cuotas que se acordó para el periodo entre agosto y diciembre.