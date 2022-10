Trágica seguidilla de siniestros con vehículos oficiales en Río Negro

El trágico siniestro de ayer en cercanías de Jacobacci, que se cobró la vida de una funcionaria de 28 años, se suma a una extensa y funesta lista de situaciones de este tipo que atravesó el gobierno de Río Negro en el último tiempo. El dolor por la pérdida de una persona, en un hecho que no es aislado, obliga a problematizar esta serie de incidentes viales que no tienen correlación con lo que pasa en otras provincias.

Los cuatro trabajadores del equipo de prensa y protocolo del equipo de la gobernadora Arabela Carreras cruzaban a lo ancho la extensa provincia de Río Negro para hacer los 825 kilómetros que separan Bariloche de la capital, Viedma, cuándo sufrieron el vuelco que derivó en el ya conocido desenlace fatal. Según el parte policial, a diferencia de lo que indica la versión oficial, quien conducía no era un chofer sino uno de los principales asesores de comunicación de la mandataria.

Lamentablemente, este hecho no es aislado. En los últimos 12 meses, el gobierno rionegrino padeció varias situaciones de este tipo. En octubre del 2021, dos trabajadores de la televisora estatal (Canal 10) volvían de una cobertura en Sierra Grande por la Ruta Provincial n°6, cuándo el camarógrafo Facundo Flores de 47 años, que conducía la Kangoo de la empresa, perdió el control del vehículo tras pisar una rotura sobre una curva de la cinta asfáltica y falleció producto del vuelco. Su compañero de viaje sufrió lesiones leves.

En diciembre del mismo año, el entonces Ministro de Desarrollo Humano y Articulación Solidaria, Juan José Deco, tuvo un terrible accidente en la zona de valle medio cuándo viajaba junto a su chofer. En esa ocasión, el funcionario tuvo lesiones de gravedad y debió ser trasladado a Buenos Aires para ser internado en terapia intensiva por un tiempo. Actualmente se encuentra bien pero sin ejercer el cargo. Un año antes (en octubre del 2020) el propio Deco volcó en la misma zona de Jacobacci, por la Ruta 23, cuándo viajaba de Bariloche a Viedma junto a otro funcionario, ese sector no tiene señalización y no está en buen estado.

La sucesora de Deco, Natalia Reynoso, también vivió un siniestro vial leve antes de asumir pero el mismo no tuvo difusión oficial. Por otra parte, la titular de la cartera de Seguridad y Justicia, Betiana Minor fue parte de un incidente que no tuvo más que algunas consecuencias materiales en el kilómetro 95 de la Ruta Nacional 250. En mayo de este año, la subsecretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno, Carolina Llamas, volcó en el vehículo oficial cuándo viajaba junto a una colaboradora, afortunadamente el incidente, más allá de lo impresionante del vuelco, no revistió gravedad para quienes iban a bordo.

La ubicación poco estratégica de la capital; un gobierno que ejerce buena parte de su gestión desde Bariloche (en el extremo opuesto de la provincia); el mal estado de las rutas (provinciales y nacionales); la velocidad sin controles y la ausencia de choferes en repetidas ocasiones, son algunos de los factores que el gobierno rionegrino deberá rever después de esta tragedia en su política de traslado para funcionarios y empleados estatales.