Un homicidio y cuatro renuncias, en una semana estresante

La semana que termina se vio teñida por la violencia extrema. Un joven de 25 años, padre de dos criaturas (una de 4 y otra de 5) fue asesinado a tiros en Senillosa; al tiempo que un agenciero del juego, fue herido a tiros en pleno centro de la ciudad de Neuquén. La semana también tuvo las renuncias de cuatro funcionarios, incluidos el ahora ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, y los ahora ex subsecretarios provinciales de Diversidad, Adrián Urrutia, y de Trabajo, Ernesto Seguel, estos dos últimos denunciados por abuso. Pero eso no es todo, ya que hubo más, como el portazo de Carlos Eguía a Juntos por el Cambio (JxC) y las críticas de la Izquierda al secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo. Veamos.

El peor final

Juan Guillermo Sepúlveda había desaparecido el 18 de octubre en Senillosa y esta semana fue encontrado muerto, en un canal de riego de esa localidad. La autopsia arrojó que fue asesinado de dos disparos con arma de fuego calibre 22 y que uno de ellos llegó corazón.

Familiares de Sepúlveda contaron que había salido rumbo a la casa de un vecino para cobrar un trabajo y que supuestamente le había pagado. Esa fue la última vez que lo vieron con vida; luego encontraron una bota, también manchas de sangre, y su padre expresó sospechas de un policía con el que el joven tenía mala relación.

De la autopsia también surgió que lo habrían matado el mismo día de la desaparición. Alguien hizo circular la versión de que el joven, habría ido a robar a una chacra y esto disparó una línea de investigación.

Baleado en Neuquén

La sociedad también se conmovió con el ataque a balazos contra el agenciero Miguel Angel “El Ruso” Auer, ocurrido en un departamento de la diagonal 9 de Julio al 43, en pleno centro de la ciudad de Neuquén. El hombre fue trasladado al hospital Castro Rendón, donde continuaba internado en estado crítico.

El violento hecho ocurrió en horas del mediodía y según explicó el fiscal Agustín García, “se habla de tres personas, con un actuar organizado”, por lo que según dijo “no ha sido algo azaroso”. Al fiscal se le preguntó si podría tratarse de un posible ajuste de cuentas y así respondió: “Puede haber sido eso u otra cosa, aventurarse a afirmar el móvil es apresurado, no descartamos ninguna opción pero precisamos más elementos”.

Las renuncias

Luego de que fuera acusado de la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y amenazas, el ahora ex subsecretario de Diversidad, Adrián Urrutia presentó su renuncia y el gobierno se la aceptó. La carta la dirigió al gobernador y no a la ministra María Eugenia Ferraresso, quien lo había suspendido por 45 días.

“Las denuncias hacia mi persona están opacando uno de los grandes aciertos de nuestro gobierno provincial como han sido las políticas públicas para las personas LGBT+”, dijo Urrutia y en otro de los pasajes de su carta agregó: “A partir de mi renuncia podré poner toda la energía en demostrar mi inocencia ya que nunca violé a nadie, no ejercí violencia y jamás tuve intenciones de acosar sexualmente a nadie”.

El otro renunciante es el ahora ex subsecretario de Trabajo, Ernesto Seguel, quien había sido denunciado por la presunta comisión de los delitos de abuso sexual y acoso, por parte de una trabajadora de planta política del ministerio de Desarrollo Social, al que pertenece dicho organismo.

Horas más tarde renunció el ahora ex ministro de Desarrollo Social, Abel Di Luca, pero por otro motivo. Di Luca se había visto afectado por una causa en la que se investiga el presunto manejo irregular de planes sociales. Es el expediente judicial por el que fue arrestado y luego liberado el ahora ex director general de Gestión de Planes Sociales, Ricardo Soiza, quien también renunció en las últimas horas y lo atribuyó a problemas de salud. Se investiga una estafa millonaria.

El portazo de Eguía

Cansado -dijo- de las peleas internas, el periodista y ex candidato a diputado nacional por la CC-ARI en la provincia de Neuquén, Carlos Eguía, pegó el portazo y se fue de JxC. El miércoles se sumó al partido libertario que lleva a Javier Milei como candidato a presidente de la Nación, y anunció su candidatura a gobernador.

“En JxC son patéticos, se traicionan, se mienten entre ellos; están todos peleados, cuando hacíamos las reuniones semanales lo único que parecía importante era cómo repartir los cargos”, acusó el conductor de radio; y fustigó la estrategia del concejal por la UCR y candidato a intendente de Neuquén por JxC, Juan Peláez, quien se embarcó en una alianza electoral con el partido de Ramón Rioseco y con el Frente Grande, de la diputada provincial K, Soledad Martínez.

“Me di cuenta de que realmente el único distinto para poder gobernar y cambiar las cosas es Javier Milei, porque tiene los huevos para hacerlo, no le miente a la gente, dice lo que realmente piensa y lo cumple”, sentenció el periodista.

Jure castigó duro

El secretario general de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo, fue criticado durante un concurrido acto político que el Partido Obrero (PO) realizó en el Parque Central de la ciudad de Neuquén.

La referente de esa fuerza y ex diputada provincial, Patricia Jure, fue quien cuestionó los métodos violentos del sector que encabeza el sindicalista, y dijo: “Tenemos que luchar por recuperar las juntas internas, delegados, sindicatos y las centrales de las manos de una burocracia sindical que entrega conquistas salariales y laborales históricas”.

“Hago un llamamiento a enfrentar a los burócratas que se reúnen con el embajador yanqui como signo de sumisión, y a nivel local a la patota de Quintriqueo, que cada semana expone sus métodos de violencia contra quienes disienten con su política de apoyo al gobierno del MPN y al gobierno nacional”, agregó.