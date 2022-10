Crimen en Senillosa: el padre de Juan Sepúlveda apuntó contra un policía

A una semana de la desaparición y muerte de Juan Guillermo Sepúlveda, el joven de Senillosa de 25 años que fue encontrado sin vida en un canal de la localidad neuquina, su padre, sospecha de un oficial de la policía local por una vieja historia y deuda que tenía con su hijo.

Lo primero que afirmó el padre es que pusieron el cuerpo de su hijo en el canal de riego en el que luego fue hallado: "Lo pusieron ahí, el lugar ese es un canal que no tiene corriente, yo había rastreado en ese canal antes que la Policía, en ambos lados".

"Había una deuda de hace muchos años que me la cobraron a mi de un millón de pesos. En la misma comisaría, este oficial me dijo: 'Si no me pagás la deuda, voy a ver qué hago con tu hijo". "Yo le respondí que mientras tenga trabajo, le iba a ir pagando de a poco", detalló Juan Sepúlveda en diálogo con AM550.

"Luego me encontré con mi hijo y me afirmó que él ya le había pagado la deuda a este policía y que no le siga pagando porque se trataba de una coima. Todo empezó porque Juan Guillermo le había sustraído unas pertenencias en la casa del padre de este policía. Cuando fui a la comisaría, este agente tenía como un testamento con la cantidad de estas cosas y yo le pregunté: ¿'Mi hijo fue con un acoplado a sacar esas pertenencias'? También se lo dije a la fiscalía", detalló Sepúlveda.

A su vez, el padre del joven asesinado comentó que está conforme con el trabajo por parte de los miembros de la fiscalía y que espera tener novedades muy pronto. "Calculo que la semana que viene nos van a informar en dónde estaba la mochila de mi hijo", afirmó.

Juan Guillermo Sepúlveda fue encontrado este martes en un canal de riego de Senillosa, asesinado de dos disparos. Uno de ellos le afectó el corazón. La investigación está caratulada como "homicidio agravado por el uso de un arma de fuego".