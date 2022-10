“Si Cervi se presenta solo, va a hacer un papelón”

Luego de abandonar la versión local de Juntos por el Cambio, el flamante candidato a gobernador por La Libertad Avanza, Carlos Eguía, apuntó duramente contra el diputado nacional, Pablo Cervi, a quien iba a acompañar como precandidato diputado provincial hasta hace unos días. “Sí se presenta solo, va a hacer un papelón”, aseguró en diálogo con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias de Neuquén.

Con el ácido tono que lo caracteriza, el periodista y empresario de medios acusó al precandidato a gobernador del radicalismo de “ser un tipo que no tiene frío ni calor” y aseguró que, durante las reuniones de la mesa provincial de la alianza opositora, “lo basureaban siempre, diciéndole que no tenía votos y que no era nadie”.

En comunicación con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, Eguía aseguró que “Cervi se lanzó como gobernador y después no hizo nada”. “Le dije 40 veces que lo iba a acompañar, era el único que lo bancaba en público, pero el nunca me mencionó ni me dio lugar”, añadió.

El reconocido periodista, que competirá por la gobernación con el partido del economista liberal Javier Milei, también criticó la estrategia de Juntos por el Cambio en Neuquén y vaticinó que “una parte importante de ellos va a jugar con Rolando Figueroa” en las próximas elecciones. Por esa razón, manifestó que “si Cervi se presenta, va a hacer un papelón”.

Las críticas de Egúia no culminaron allí y acusó al precandidato a intendente, Juan Pelaéz, de debilitar la candidatura de su correligionario y jugar con el exvicegobernador en la ciudad de Neuquén. “Se entiende, porque no quiere mas postulantes a intendentes que le compitan”, sostuvo el empresario de medios.

“Cuando nos reuníamos y veía como trataban a Pablo (Cervi), y le decían que no tenía votos y que tenía que acompañar a otro candidato, no te digo que tenía lástima, pero no podía creer lo que estaba viendo”, agregó el excandidato a diputado nacional.

Por último, afirmó que las próximas elecciones provinciales “eran una verdadera oportunidad de ganar la provincia para Juntos por el Cambio” ante la división del Movimiento Popular Neuquino, pero aseguró que “nunca hubo una intención verdadera de que eso pasara y por eso decidí irme”.

MIRÁ LA NOTA COMPLETA: