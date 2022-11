Achicaron los plazos y los estatales aceptaron el aumento

Como lo solicitó ATE, el gobierno rionegrino modificó su oferta salarial y terminará de pagar el aumento del año 2022 con el primer sueldo del año que viene. Pero con sumas fijas permanentes le permiten a las categorías más bajas alcanzar un piso de 125 mil pesos.

Claro que para lograr esta nueva oferta, primero hubo una negociación y fue el gobierno el que solicitó un cuarto intermedio para trazar nuevos cálculos y elaborar una nueva propuesta que consiste en mantener los porcentajes de la primera paritaria del mes, pero con plazos más cortos.

De esta manera surgió que se pagará durante el mes de octubre los 10 puntos de desfasaje entre los arreglos anteriores y la inflación hasta el mes de septiembre. Con el sueldo de octubre no habrá incremento y el último aumento que se cobre en el año será el 6% de noviembre. El resto de la pauta 2022 los empleados públicos recién la verán con el salario de enero y será un 12%.

De esta manera, sólo computará para la segunda cuota del aguinaldo el 16 que se cobre dentro del año en curso. También se acordó una revisión para el primer mes del próximo año y el pago de sumas fijas permanentes.

Si bien queda claro que no es el mejor arreglo, teniendo en cuenta que no se contempla la inflación de octubre ni la de diciembre, y que con suerte el aumento previsto para noviembre cubra buena parte del incremento del costo de vida, a los representantes de los estatales rionegrinos los sedujo que ningún empleado público cobrará en enero menos de 125 mil pesos, lo que se logrará con sumas fijas, que no son remunerativas ni bonificables.

Se descarta que además de ATE, el otro gremio estatal, UPCN también acepte la propuesta y de esta manera la gobernadora Arabela Carreras pueda firmar la paz social en la última parte del año.

En cuanto a los docentes, las bases deberán analizar la oferta realizada que consiste en abonar el 21 de este mes, por planilla complementaria 10% correspondiente al desfasaje de inflación del acuerdo de septiembre; y con los sueldos de noviembre habrá un incremento del 6%. En tanto que se pasa para el primer mes del año próximo un 16% más. También habrá 4 mil pesos más para cada maestro en concepto de conectividad, que se pagará la mitad en diciembre y la otra en enero.

Al contrario de lo sucedido con el resto de los estatales, el gremio UnTER debe llevar esta propuesta a las asambleas de cada seccional y a partir de allí, con esos mandatos se debatirá en un Congreso que resolverá aceptar o proponer algún tipo de medida para forzar un aumento de sueldo mayor.