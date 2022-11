A varios les vaciaron las cuentas y a uno le cortaron las piernas

Durante la semana que termina, una visita de embajadores de países de la Unión Europea (entre ellos, Alemania) puso de relieve el interés que Vaca Muerta -y sus producciones récords- genera a nivel mundial. También se inauguraron los apeaderos del Tren del Valle (en el Aeropuerto y en la Terminal de Omnibus). Pero no fueron los únicos temas que concentraron la atención, ya que también se conoció una nueva alianza política en Neuquén y vaciaron cuentas bancarias en Río Negro. Veamos...

Koopmann reclama el tren

El vicegobernador y candidato a gobernador por el MPN, Marcos Koopmann, consideró que para recuperar el tren de cargas y pasajeros entre las ciudades de Zapala y Neuquén, es indispensable su provincialización. “Hemos visto un desinterés por parte del Gobierno Nacional respecto de esta situación”, subrayó durante una entrevista con la AM550.

“Para que el regreso del tren sea una realidad y para que vuelva a ser sinónimo de progreso, es imprescindible que nos hagamos cargo de la operación de las vías férreas, porque ya vimos que desde Nación no van a priorizar nuestras necesidades”, acusó.

Intendentes con Figueroa

Luego de las reuniones que tuvo con referentes de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos, el diputado nacional por el MPN y candidato a gobernador por fuera de este partido, Rolando Figueroa, confirmó que recibirá el apoyo de la intendenta de Plottier, Gloria Ruiz, como así también el de Milton Morales (jefe comunal de Añelo).

Destacó “la importancia de trabajar en el desarrollo de los municipios y la posibilidad de administrar la provincia de una manera acorde a lo que nos marca un federalismo auténtico”. Ruiz es adversaria política del diputado provincial y ex intendente de Plottier, Andrés Peressini, quien accedió a su banca en una colectora del MPN.

Tapada de basura

Una cuadrilla de operarios municipales tuvo que usar mamelucos, mascarillas, guantes, herramientas y elementos de limpieza, para recuperar las condiciones de habitabilidad de una vivienda que estaba literalmente desbordaba de basura.

El subsecretario de Limpieza Urbana de la Municipalidad de Neuquén, Cristian Haspert, contó que la acumuladora compulsiva era una vecina del barrio Parque Industrial que, lamentablemente, había caído en una profunda depresión, producto de la pandemia. Dialogaron con ella y les permitió realizar su trabajo.

Pesadilla en el banco

El Banco Patagonia es el agente financiero de la provincia de Río Negro, pero el gobierno provincial no ha demostrado interés frente a los históricos reclamos de trabajadores del Estado por seguros que no contratan y descuentos que no corresponden. Lo nuevo es que luego de las denuncias de ATE Río Negro por el vaciamiento de cuentas sueldo y cajas de ahorros de estatales rionegrinos, el banco dijo que inició una investigación para saber qué pasó.

Aclaró que la investigación puede demorar unos 10 días. Lo que buscan es identificar los datos de IP de los dispositivos desde los que se accedió a las cuentas. Además, se cruzará información con los bancos a los que se transfirió el dinero. Las víctimas son de las ciudades de Roca, Allen, Cipolletti, Huergo y Choele Choel.

El peregrinar de los retirados

Tras un año de reclamos infructuosos del pago de la Zona Austral, policías retirados de Río Negro, iniciaron una caminata desde Roca hasta Viedma, en busca de una respuesta del gobierno.

Néstor Gutiérrez explicó que un grupo de siete retirados tomó “una decisión extrema, como es el hecho de iniciar un periplo, una travesía, caminando desde Roca hasta Viedma, con el fin de sensibilizar a las autoridades”. También dijo que tres de ellos sufren serios problemas médicos.

La Corte le cortó las piernas

La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló en contra de Martín Doñate, el senador kirchnerista, titular de La Campora en Río Negro que supo ser socio político del ex gobernador Alberto Weretilneck, cuando este se embarcó en su frustrado intento de acceder a un tercer mandato consecutivo.

Doñate había sido impulsado por Cristina Fernández de Kirchner para ocupar un lugar en el Consejo de la Magistratura, el órgano que selecciona, designa y remueve a los jueces de la Nación. Pero el Máximo Tribunal le hizo lugar a un amparo presentado por el cordobés Luis Juez, quien finalmente ocupará ese lugar.

Massa y las heladas

El ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunció una batería de medidas fiscales y crediticias, entre las que se destacan la implementación temporal de un dólar preferencial, líneas de crédito a tasa cero y acceso al programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (Repro), destinadas a quienes sufrieron pérdidas por las heladas tardías registradas especialmente en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén y en la provincia de Mendoza.

“Todas las economías regionales que entren al programa de Precios Justos y adhieran a un programa de protección de los productores locales van a acceder a un tipo de cambio diferenciado”, señaló el ministro.