Koopman estuvo con los "jóvenes líderes" al cierre del programa

El actual vicegobernador y candidato a gobernador, Marcos Koopmann, presidió el cierre anual del programa legislativo Jóvenes Líderes. Ochenta chicos y chicas de 24 localidades recibieron sus certificados.

"Este programa fue iniciado por Ana Pechen en 2012 para volver a vincular a la juventud con la política, encontrar en ella un espacio donde expresarse y ser representados", señaló Koopman, y expresó su deseo de que "las herramientas que les dio este programa les sirvan para tender puentes e involucrarse".

Asimismo, destacó que “ustedes conocen sus comunidades y han recorrido junto a sus docentes nuestro territorio, logrando construir una agenda que es representativa de la identidad neuquina, de las necesidades, los proyectos y los sueños de los habitantes de nuestra provincia”. Además, Koopmann aseguró que "trabajamos para construir espacios con una mirada universal, diversa, inclusiva. Gracias a la mirada de los y las jóvenes podemos crear una nueva sociedad, sin prejuicios y con otros valores”.

Finalmente, Koopmann celebró “la riqueza de Jóvenes Líderes está en combinar territorialidad y federalismo, con contenidos del programa y, por sobre todas las cosas, con el intercambio de sus propias miradas, experiencias y reflexiones”. “Lo importante es que a todos y todas nos une una pasión, que es la provincia de Neuquén”, cerró.

Por su parte, la coordinadora del programa, María Laura Corradi, celebró la presencia de las familias de los y las jóvenes y expresó: "Intentamos darles herramientas para que se conviertan en los mejores líderes posibles pero también queremos que construyan redes".

A continuación, Enzo Ferraris, egresado 2021 de "Jóvenes Líderes", contó que "el programa me transformó y me siento con la capacidad de hacer cosas que antes no", mientras que la participante de este año, Milagros Fernández, de San Martín de los Andes, habló a los presentes y remarcó que "fuimos un grupo diverso, multicultural, que pusimos a Neuquén antes que todo porque sentimos fuertemente la identidad neuquina".

Estuvieron presentes junto al vicegobernador Marcos Koopmann, las diputadas Carina Riccomini, Ludmila Gaitán y Laura Bonotti; el diputado Andrés Peressini; el prosecretario administrativo de la Legislatura, Jorge Acuña, y el subsecretario de Empleo de la Municipalidad de Neuquén, Santiago Galíndez.

Los módulos abordan temáticas de teoría política y sistema electoral, leyes, historia y personajes de Neuquén, liderazgo, herramientas de gestión, agenda social y habilidades sociales relacionadas a la comunicación política, la técnica legislativa y las redes sociales.

La décima edición del Programa Jóvenes Líderes repitió el esquema federal con el que recorrieron distintas localidades de la provincia, con el objetivo de construir una agenda social que sea representativa de la identidad neuquina y de las necesidades e inquietudes de todos sus habitantes. Participaron jóvenes de Neuquén, Mariano Moreno, Loncopué, Cutral Có, Plaza Huincul, Villa la Angostura, San Martín de los Andes, Aluminé, Andacollo, Las Ovejas, Plottier, Villa Pehuenia, Junín de los Andes, Centenario, Chos Malal, Senillosa, San Patricio del Chañar, El Chocón, Las Lajas, Guañacos, Ruca Choroi, Zapala, Los Miches y Picún Leufú.