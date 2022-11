El mundial, el “mufa” y las cuestiones locales

La inesperada y decepcionante derrota frente a los árabes, las acusaciones de “mufa” que cayeron sobre el ex presidente Mauricio Macri, y el fallecimiento de Hebe de Bonafini fueron, sin dudas, los grandes temas de la semana. No obstante hubo otros, como la confirmación del apoyo de parte del PRO y de Juntos por el Cambio (JxC) a Rolando Figueroa; y los avances en la causa por la que se investiga la presunta estafa en la distribución de planes sociales. Pero eso no es todo. Hubo más, veamos.

El equipo de Rolo

En medio del clima mundialista, se conocieron nuevas incorporaciones al equipo de Figueroa. Se trata de Marcelo Bermúdez (PRO) y de Ayelén Quiroga (NCN), referentes de Juntos por el Cambio (JxC), que lo acompañarán en su candidatura a gobernador.

El propio Mauricio Macri ya les había dejado en claro que la opción más potable era acompañar a Rolo (con una colectora) y así lo harán; aunque no todos obraron de la misma manera. De hecho, la CC-ARI se entregó al rezongo y el pataleo.

Poniendo estaban los polis

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén les aplicó sendas multas a dos policías a los que encontró responsables de faltas consideradas graves. Uno fue castigado por la pérdida de su pistola reglamentaria y el otro por los daños en un patrullero.

La primera de esas sanciones recayó sobre el agente Lucas Abel M. R. de la comisaría primera de Neuquén, al que condenó al pago de 42.830 pesos “en concepto de valor de reposición del arma reglamentaria marca Bersa Thunder con un cargador y quince cartuchos”, que supuestamente le robaron. La segunda recayó sobre el suboficial principal Sandro Marcelo M., de la comisaría tercera de Neuquén, quien tendrá que pagar 13.112,33 pesos por los daños que sufrió uno de los móviles.

Poniendo estaban los vecinos

La Municipalidad de Neuquén detectó que unos 13 mil propietarios de inmuebles no pagaban impuestos, porque las viviendas que habitan (o poseen) figuraban “en obra”. Ahora fueron incluidos en la base de datos y comenzarán a pagar impuestos por los servicios.

El secretario de Finanzas municipal, Fernando Schpoliansky, explicó en la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, que “muchos de los contribuyentes que no pagaban impuestos, se excusaron que no lo hacían porque no les llegaba la factura”, pero la misma se descarga de la página web de la municipalidad, ya que la comuna no reparte los servicios retributivos.

Aplazada en moralidad

Uno de los sujetos que cobraron subsidios y no debían cobrarlos es una maestra (que merece aplazo en moralidad). La información la confirmó a la AM550 y 24/7 Canal de Noticias, el fiscal Pablo Vignaroli quien investiga la causa por el presunto manejo fraudulento de planes sociales en Neuquén; expediente por el que estuvo arrestado el ex director del área Ricardo Soiza (quien está libre como el Sol cuando amanece, pero sigue sospechado).

El 29 de noviembre, la Justicia les formulará cargos a 21 personas a las que acusará de la presunta comisión del delito de asociación ilícita. Tres son ex funcionarios del ministerio de Desarrollo Social.

Paseo de la bosta

Aunque suene extraño, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro tuvo que intervenir en un caso de pérdida de líquidos pestilentes y confirmó la sentencia de un amparo, que le ordenó a la Municipalidad de Roca ponerle fin a los desbordes que convirtieron a José Ingenieros entre Mendoza y Viedma en algo así como el paseo de la bosta (con el perdón a los vecinos).

Le ordenó que “arbitre todos los medios necesarios, en uso de las facultades y deberes que le corresponden para evitar futuros desbordes del desagüe que corre paralelo a la calle José Ingenieros y genera inundaciones en los hogares del barrio 60 Viviendas”.

Las pibas chorras

Dos ladronas de baja monta (más ratas que rateras) abordaron un taxi en la localidad rionegrina de Roca y, tras amenazar al chofer, le robaron 22 mil pesos y el celular. Las chorras subieron en la zona norte y dijeron que las llevaran a la zona del Club Náutico. Al llegar a destino, estas dos -de 23 y 16 años- descendieron del vehículo y una de ellas le apoyó una botella de vidrio rota en el cuello, al conductor.

Día ganado, partido perdido

El ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, se manifestó a favor de que los partidos de la selección argentina puedan ser vistos por televisión en las escuelas y remarcó que “es un día ganado, no un día perdido”. El día seguro que fue ganado, porque ver el partido entre amigos y compañeros sin dudas es gratificante y divertido, pero el resultado fue perdido ¡Y feo! Porque el rival; bueno, en fin ¿Para qué machacar con lo que se sabe?

Massa optimista como Messi

El ídolo nuestro, Lio Messi, asegura que vamos a salir adelante y el ministro de Economía, Sergio Massa, dice que uno de los principales objetivos del Gobierno es llegar a abril próximo con una inflación del orden del 3%.

“Estoy seguro que vamos a ir bajando la inflación, porque cuando te propones acumular reservas, ordenas las cuentas, cuando en paralelo haces un buen uso de los instrumentos económicos para lograr mejores ofertas de los sectores productivos hacia el consumidor, cuando alineas la tasa, el objetivo lo logras” ¿Qué es más fácil que Argentina salga campeón o que baje la inflación al porcentaje que dice massita? La respuesta es difícil ¿No?