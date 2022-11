Para Ruiz, la ruptura con el gobierno provincial empezó en la pandemia

A pocos días de haber sido designada como compañera de fórmula de Rolando Figueroa, la candidata a vicegobernadora de Neuquén e intendenta de la ciudad de Plottier, Gloría Ruiz, visitó los estudios de AM 550 y 24/7 Canal de Noticias, en donde aseguró que sus diferencias con el gobierno provincial se iniciaron durante la gestión de la pandemia del covid-19, etapa en la que ambas administraciones tomaron caminos separados en las medidas y enfoques a implementar.

En diálogo con el programa “Pórtense bien” que conducen Claude Staicos y Rubén Boggi, la jefa comunal también analizó la actualidad económica y social provincial, con especial eje en la seguridad, y de cara al 2023, indicó que se necesita un frente lo más amplio posible para ganar las elecciones y no descartó la posibilidad de tejer nuevas alianzas.

Al ser consultada por el proceso que la llevó a romper sus relaciones con el gobierno provincial, hasta el punto de formar parte de su principal competidor político en la actualidad, Ruiz precisó que las diferencias comenzaron durante la gestión de la pandemia del covid-19, cuando se enfrentó en varias ocasiones con el ejecutivo neuquino, en reclamo de medidas menos restrictivas con el sector privado.

“En ese momento, la gente necesitaba trabajar y nosotros teníamos que darle alguna herramienta para salir adelante, y fue ahí que tomamos la decisión de no acompañar las medidas del gobierno provincial, lo que terminó derivando en un posicionamiento diferente de ahí en adelante”, precisó la candidata a la vicegobernación.

No obstante, Ruiz aclaró que antes iniciar un camino “separado” del ejecutivo provincial, “agotamos todas las instancias para llevar nuestra postura y dialogarla con ellos”, y mencionó que “nunca se hizo un zoom o alguna reunión virtual para conocer las posturas de las localidades”. Indicó, a su vez, que su postura “hizo despertar al resto de los intendentes” para empezar a tomar medidas “basadas en el sentido común”.

La intendenta de Plottier explicó que, tras ese desencuentro, el gobierno provincial “empezó a discriminar a nuestra localidad por no ser del mismo color político”, añadiendo que "queriendo castigar a una intendenta, se castigó a los vecinos de una ciudad". En esa línea, manifestó que se percibe una distribución “desigual de los recursos en la provincia” e indicó que “solo el 15% de nuestra ciudad está asfaltada, teniendo en cuenta que somos la segunda más grande de Neuquén”.

En materia seguridad, la compañera de fórmula de Figueroa aseguró que es una de las grandes preocupaciones de la gente, y consideró como “fundamental” la instalación tanto de cámaras como de centros de monitoreo, que permitan controlar “las rutas del delito”. No menos crítica fue la visión sobre la educación, eje sobre el que remarcó la necesidad de mejorar y ampliar la infraestructura, poniendo como ejemplo a Plottier, en donde sostuvo que “ya no hay más vacantes y las escuelas quedan chicas”.

Ya en el plano político, Ruíz manifestó que su acercamiento a Figueroa comenzó cuando el exvicegobernador inició su campaña para ser diputado de la nación. Allí, precisó, iniciaron “conversiones e intercambios de ideas sobre la provincia, hasta finalmente, entender que compartíamos una mirada sobre muchos temas”.

“Rolando tiene un gran conocimiento de las problemáticas del interior, también vinculado a su paso como intendnete de dos localidades. Y por eso cuando recorremos la provincia y vemos la necesidad de cambio que hay, y como nunca se vio, creo que es el quien puede liderar ese proceso”, analizó la jefa comunal durante la comunicación con AM 550 y 24/7 Canal de Noticias.

Sobre la flamante alianza con un sector del PRO y Nuevo Compromiso Neuquino, integrantes hasta hace pocos días de la versión local de Juntos por el Cambio, la candidata valoró la posibilidad de incorporar “otras miradas” al incipiente espacio que lidera Figueroa, señalando que se debe lograr “un frente amplio para ganar las elecciones del próximo año”.

En otro pasaje de la entrevista, la mandataria descartó ir por la reelección como intendenta de Plottier en 2023 y adelantó que está construyendo una nueva fuerza política en la localidad, de la que espera que surja “algún hombre o mujer” que pueda continuar la línea de su gestión. “A mí no me gusta especular con que si me va mal, compito allá o acá, no es mi estiló”, concluyó.

