Darío Martínez, de recorrida por la provincia

En un momento bastante particular de la expresión neuquina del Frente de Todos (FdT), el ex concejal capitalino y ex diputado nacional, Darío Martínez recorre la provincia. Aunque hace ya varios meses que trascendieron sus intenciones de ser candidato a gobernador, por ahora no acelera demasiado lo que parece una incipiente campaña.

"Hermoso encuentro con compañeros y compañeras de las localidades de Las Lajas, Caviahue, El Huecú, Loncopué y Zapala", escribió en sus redes el titular del PJ en la provincia. "Siempre es un placer encontrarnos para escucharnos y pensar la provincia que queremos construir", agregó.

Vacunación COVID: Cuándo se empieza a aplicar el nuevo refuerzo en Neuquén

Martínez venía con impulso, pero -en cierto modo- se detuvo con su salida de la secretaría de Energía de la Nación, luego de un contrapunto con el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. Ambos quedaron salpicados por un momento ingrato de la gestión de Alberto Fernández.

En fin; el hecho es que en el FdT neuquino anidan distintas corrientes de pensamiento y distintas corrientes de cara al armado para 2023. Hasta dónde se sabe, el sector que conduce el senador Oscar Parrilli, estaría dispuesto a respaldar la candidatura a gobernador del ex intendente de Cutral Co y líder del Frente y la Participación Neuquina (FyPN), Ramón Rioseco; mientras que el intendente de Centenario, Javier Bertoldi, se mostraría más propenso a la construcción de una alianza con el diputado nacional por el MPN y candidato a gobernador por fuera de la estructura partidaria, Rolando Figueroa.

Así están las cosas por estas horas en el espacio del PJ-K neuquino; y si bien no acelera, Martínez procura construir.