Multaron a intendente remolón para las cuentas

El jefe comunal de la localidad neuquina de Varvarco, Gastón David Fuentes y su secretario Tesorero, Facundo Francisco Arnol, fueron castigados por el Tribunal de Cuentas de la provincia de Neuquén, que les aplicó una multa de 30 mil pesos por haber presentado tarde y algo flojita de papeles, la rendición de cuentas del Ejercicio 2020.

Según se indicó al respecto, recién la presentaron el 12 de noviembre de 2021 y no fue aprobada debido a que no cumplió con las exigencias de la auditoría. Básicamente no prestaron todos los documentos para justificar las erogaciones de aquel año.

La sanción se resolvió a fines de octubre, pero recién se conoció el viernes último, en función de su notificación oficial. Se supo que el Tribunal les dio un plazo improrrogable de 20 días para que presenten los descargos correspondientes.

De todos modos, la multa ya está firme y tienen 10 días para depositar los 30 mil pesos en la cuenta que el organismo de control tiene en la sucursal Rivadavia del Banco Provincia del Neuquén (BPN). Si no logran acreditar los gastos que han sido observados pueden recibir un castigo mayor.