Un joven policía hacía una adicional y sufrió un ACV

El trabajo en el Casino para un policía no es malo, es un lugar tranquilo y rara vez existe algún conflicto. Pero lo bueno no es tanto cuando se suma el cansancio del día y la casi obligación de tener que hacer un servicio adicional al turno obligatorio para poder sumar unos pesos más a los magros sueldos que cobran. Entonces no resulta raro lo que le sucedió a un joven agente de 22 años que cayó tendido al piso mientras cubría la custodia.

El hecho se registró el pasado domingo, en la sede del Casino Río de Las Grutas, uno de los pocos lugares de entretenimiento que tiene la villa atlántica rionegrina. Según se supo, el joven recibido recientemente, es oriundo de Fernández Oro y fue enviado a ese destino turístico como parte del refuerzo de seguridad que diagramaron en conjunto los cuestionados Betiana Minor y el Jefe de Policía, Osvaldo Tellería.

Casi inmediatamente fue atendido y trasladado de urgencia. En un primer momento fue internado en el nuevo hospital de Las Grutas, inaugurado en octubre del año pasado. Pero por la gravedad del caso y la falta de complejidad que tiene, debió ser derivado en ambulancia a Viedma, a casi 200 kilómetros de distancia.

El joven forma parte de los 41 cadetes que se sumaron a la Comisaría 29° de la villa turística para reforzar la temporada de verano y se suman a otras 60 que cubrirán las necesidades de la zona atlántica, elegida por miles de turistas para pasar las vacaciones.

Desde el Consejo de Bienestar Policial, que saltó a la fama a mediados de este año por exigir mejoras en los sueldos y las condiciones de trabajo de los uniformados, explicaron que "la mayoría de los policías afectados a la temporada realizan interminables horas de adicionales, más los recargos y el servicio, sumado a una malísima alimentación y muy mal descanso, además alquilan entre varios cualquier hospedaje intentando reducir sus gastos al mínimo posible".

"En su mayoría, piden asistir a las temporadas porque la situación económica familiar es magra, producto de los bajísimos sueldos que la provincia les paga por sus servicios", remarcaron y adelantaron que iniciarán una campaña para recaudar fondos para colaborar con los familiares del agente internado.