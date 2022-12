Diputado neuquino no quiere jubilaciones para todos

El diputado nacional neuquino, Francisco Sánchez (PRO) se expresó en contra de que aquellos que no pudieron completar los aportes previsionales, pudieran acceder a la jubilación, a través de una moratoria.

“Lo que pretende el kirchnerismo es generar más dependientes de un sistema que está colapsado”, dijo Sánchez y preguntó: “¿Cómo les van a explicar a los jubilados que aportaron toda su vida que no pueden aumentarles?”.

“La torta es la misma, lo que pasa es que la están repartiendo entre quienes pusieron harina, huevos, y amasaron y los que solo llegaron invitados a la fiesta”.

Al argumentar su rechazo, el legislador subrayó que, según la Anses, hay cerca de 800 mil personas que a pesar de no tener aportes suficientes al sistema jubilatorio podrían adherirse a una moratoria; y advirtió que “el problema es que si los fondos no alcanzan para devolverles a los que sí aportaron, mucho menos para quienes no aportaron”.

Sánchez también subrayó “lo indigno que resulta para personas que aportaron toda su vida ver cómo cada mes se les quita dinero para alimentar una solidaridad de mentira”. Y dijo que “lo que intenta el kirchnerismo es otro manotazo; uno de los últimos, para captar simpatías, siempre basados en el populismo que no puede realizarse sin echar mano a la emisión de pesos o sea inflación”.