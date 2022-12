Sánchez escoltó a Bullrich en su cruzada patagónica

El diputado nacional neuquino por el PRO, Francisco Sánchez, escoltó a la titular de ese partido y candidata a presidenta de la Nación, Patricia Bullrich, en su viaje a la provincia de Chubut, donde expresaron públicamente su rechazo al proyecto de Ley Lemas que impulsó el gobernador, Mariano Arcioni.

“Hasta Rawson, capital de Chubut, llegamos con Patricia Bullrich, Ricardo López Murphy, Enrique Braun, Sabrina Ajmechet y Federico Angelini, para detener el intento del gobernador de reformar el sistema electoral para su conveniencia”, explicó Sánchez.

“Así se defienden las instituciones, poniendo el cuerpo y dando la cara donde y cuando corresponde”, sostuvo el legislador y se expresó “orgulloso de ser parte de este equipo con Patricia a la cabeza”.

La movilización de Juntos por el Cambio, a la que se sumaron estos dirigentes, hizo que el Frente de Todos no pudiera avanzar con la sanción de la ley provincial de Lemas. El reclamo del PRO no fue acompañado -al menos no en forma presencial- por referentes nacionales de la UCR. Tal es así que el titular del Comité Nacional, Gerardo Morales, pegó el faltazo y lo mismo hicieron el diputado nacional Mario Negri y el presidente de la UCR chubutense, Damián Bliss.