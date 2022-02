¿Es un dado de los Incas el que encontraron en Neuquén?

En estas de estas líneas los invitamos a recorrer la antigüedad a través de las costumbres y los juegos a partir de una investigación sobre un elemento encontrado en la cueva Haichol en el norte neuquino a cercanías a la localidad de Las Lajas.

Se encontró en excavaciones realizadas entre 1970 y 1972 y se estima que pertenece a un período entre los años 1280 y 1600 de nuestra época. El estudio del mismo comenzó en el año 2000 bajo la supervisión del investigador Jorge Fernández (descubridor y arqueólogo que excavó en dicha cueva).

"Se trata de Contar la historia a través de juguetes que muestren que todos los seres humanos del planeta tierra han jugado y han creado juguetes. Han gozado de un tiempo libre acorde a su cultura étnica".

Stela Maris Ferrarese es profesora de educación física jubilada, investigó y publicó un libro - Estudio etnolúdico del dado hallado en la Cueva de Haichol - donde se profundiza, no sólo en las características y pertenencia del dado hallado, sino también en la variedad de juegos que tenían las comunidades originarias.

Ferrarese es amante de los objetos más preciados por los chicos, y una cosa la fue llevando a la otra, y en 2014, la docente puso en condiciones la cochera y patio de su casa para crear el Museo del Juguete Étnico “Allel Kuzen”, ubicado en el corazón del barrio de San Lorenzo Sur.

"Fueron muchos años de trabajo porque no era una pieza que estaba acá en este momento y un juego que se podía palpar, sino que era caminar hacia atrás en la historia, y para eso hay que buscar distintas bases científicas e incluso con la indicación que escribo en el libro, en una de las últimas cartas que el Dr. Fernández me escribe, dónde él me afirma que no descarta ninguna duda de que viene de la región andina nuclear de lo que sería la zona del Cusco, todo el territorio incaico", sostuvo Stella en un interesante y nutritivo diálogo con el periodista Sergio Sarachu en Viaje al Puerto de la Noche, por AM550.

Tal como lo describió la profesora, cada pueblo del mundo posee juguetes únicos creados en una época determinada por alguien: una niña, un niño, adolescente, joven u adulto, con materiales que tenía en su lugar de vida y le despertaron la creatividad.

Esos juguetes eran los compañeros de la práctica lúdica cotidiana de su inventor/a. Los mismos se replicaron en el entorno sociocultural propio pasando a constituir parte de la cultura de ese pueblo.

En su pequeña vivienda, Stella Maris trabaja junto a cuatro voluntarios, quienes la ayudan atendiendo el espacio y realizando réplicas de sus colecciones. En la planta baja, dispuso una tienda de objetos étnicos. Juguetes mayas, tehuelches, africanos, asiáticos, invitan a los más pequeños a llevarse un recuerdo especial de su visita por el museo.

Por otro lado, en la planta alta, montó su exhibición llamada “Juguetes y cuentos que te acercan a otras infancias”. Canastas de mimbre, pájaros de barro con sonidos ancestrales, soldaditos de lata, muñecas realizadas con huesos de avestruz y cuero de oveja, entre otros, guardan una anécdota especial de distintas culturas milenarias.

Nunca es tarde para viajar en la historia entre rayuelas de colores, canastas de mimbre, muñecas y soldaditos de latón. Desenchufarse (un poco de la cruda realidad), en un mundo de diversidad, entre juegos del pasado y costumbre de hoy.