Un albañil se ganó una casa en la Fiesta de la Manzana

Él se abraza a su pareja y aún no lo puede creer. Primero salir sorteado entre los miles de cupones que se completaron para ganar un terreno, una casa y los muebles. Sin embargo, completó el cupón y esperó pacientemente que lo convoquen. Y así sucedió. En la madrugada del sábado y cuando aún cantaba sobre el escenario de la Fiesta de la Manzana, María Becerra, Maicol Hegel recibió la llamada de la comisión organizadora que le cambiaría la vida.

Y no fue fácil. El domingo, en el cierre de la Fiesta debió adivinar el peso de la manzana. Y lo hizo dos veces, ya que un concursante también calculó el peso y hubo que desempatar. En la segunda instancia Maicol estuvo a tan sólo a un gramo, lo que lo coronó ganador del concurso. Aseguró que su manzana pesaba 179 gramos y al momento del pesaje arrojó 180 gramos.

Maicol tiene 20 años, es de Roca, trabaja como ayudante de albañil y actualmente alquila. Hace 6 años está en pareja y hace 6 meses decidió convivir con su señora. "La verdad que es una locura lo que estoy viviendo. Todavía no caigo de que tengo terreno y casa. Con mi señora y mi suegra estuvimos practicando en la tarde del domingo y le acerté en varias oportunidades”, señaló.

El éxito manzanero

El final de la Fiesta fue con un cierre de show lumínico de fuegos artificiales no sonoros y tras un año en donde no se realizó ante la situación epidemiológica por el Covid-19. Según estiman los organizadores, durante los tres días, pasaron más de 250.000 personas por el predio ubicado sobre la Ruta Nacional 22 y Gobernador Castello.

La ausencia de la provincia

Esta mañana, la intendenta María Emilia Soria hizo un balance de lo que fue la Fiesta Nacional de la Manzana y explicó porque la provincia de Río Negro no participó. Señaló que “el 15 de diciembre, por nota, invitamos a la provincia para que monte un stand del CREAR que es la agencia de desarrollo económico y no obtuvimos respuestas. Si no quieren ayudarnos a hacer la fiesta no podemos obligarlos. La fiesta fue un éxito gracias a los sponsors”.