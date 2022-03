Otros 27 millones de pesos para la ex Indalo

Autobuses Neuquén (ex Indalo) llega al final de la concesión en condiciones paupérrimas. Tanto que el gobierno provincial tuvo que empujarla con un aporte extraordinario de 27 millones de pesos, al sólo efecto de garantizar la continuidad del servicio que de hecho es deficiente (y está severamente cuestionado por los usuarios).

El 8 de febrero, la Municipalidad de Neuquén le solicitó a la provincia dicha asistencia económica y lo argumentó en la baja en la recaudación de esa empresa, producto de la merma de pasajeros durante los meses de restricciones por la pandemia.

La provincia respondió rápidamente y le transfirió dicho aporte no reintegrable en virtud de lo que consideró la crítica situación del sistema de transporte. No obstante es el segundo desembolso extraordinario del que se tienen noticias, el otro se conoció a fines de diciembre cuando provincia transfirió 22 millones de pesos, también para asegurar la continuidad del servicio.

Cabe recordar que -tal como lo consignó Mejor Informado- también en febrero, la ex Indalo embolsó 53.999.734.43 pesos, la mayoría de los cuales (51,7 millones) correspondieron a los anticipos de subsidios nacionales, provinciales y municipales de ese mes.

En las últimas semanas, esta empresa que es cuestionada por tener boletos caros y servicio malo, protagonizó dos hechos penosos pero también peligrosos. Uno ocurrió durante el temporal, cuando los pasajeros filmaron cómo entraba el agua por las goteras y filtraciones de uno de los colectivos. El otro fue la última semana, cuando otra unidad reventó un neumático que estaba escandalosamente liso y no volcó gracias a las aptitudes conductivas del chofer. Ese colectivo estaba repleto de escolares.

La ciudad avanza rumbo a la puesta en marcha de un nuevo sistema de colectivos y no se sabe si la ex Indalo se presentará a la licitación. Por ahora, méritos no acredita.