Valentina Sur: más de 300 jóvenes tomaron una chacra

El reloj marcaba las 22 horas de este lunes y unas 70 familias comenzaron a ingresar a un predio privado en el sector de Valentina Sur, precisamente en una chacra en las calles O´Connor y Maquinchao. Con el pasar de las horas se sumaron más jóvenes familias. En la mañana de este martes ya superaban las 330 personas. Le reclaman al gobierno provincial una "inmediata solución habitacional".

"Estamos esperando la mediación con el fiscal a cargo, el Defensor del Pueblo y con alguien de ´´arriba´´, que de respuestas", sostuvo Natalí Lescano, representante de las mujeres en la Toma en Valentina Sur, en diálogo con el Noticiero 24/7 Noticias 1ra edición. Además agregó que que llevan mucho tiempo "luchando por conseguir un techo, una vivienda digna, sin embargo las respuestas se esfuman en el aire, tanto de Provincia como del Municipio".

Pasadas las 10 de este 15 de marzo, el fiscal a cargo, Marcelo Silva les solicitó que se retiren voluntariamente, y además ordenó presencia policial en el lugar, no dejan entrar y salir a nadie. Hay niños y mujeres embarazadas. Los dueños serían unos jubilados que se encuentran enfermos.

Según trascendió en las últimas horas, los propietarios de esas tierras tienen entre 72 y 88 años. La sobrina de la familia Echeverría, Ana maría Morales, explicó que “no la tienen en producción porque tienen en producción porque tienen sus años, están enfermos, pero la chacra tiene propietarios”.

Desde fiscalía les dieron un "ultimátum" hasta las 18 horas. Pasadas las 15:30 Lescano se comunicó con esta redacción informando que aún no se acercó nadie para entablar algún tipo de diálogo con ellos. Ni desde la Defensoría, ni funcionarios municipales o provinciales.

"No nos vamos a mover de acá, queremos respuestas concretas por parte de los funcionarios competentes, no nos importa que este la policía. Más tarde vamos a llevar a cabo una asamblea y allí decidiremos que hacer. Pero no nos movemos de acá", aseguró con firmeza Natalí.