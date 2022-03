Rodanteros preocupados vuelven a las calles

Aldo Rodríguez Integrante de la agrupación neuquina 'No a la homologación de tráilers y casillas rodantes', confirmó en “Pasen y Vean” de AM 550, que mañana jueves volverán a manifestarse en cercanías del puente carretero , el centro de la ciudad, y la Legislatura “hasta conseguir por escrito de parte del Estado, algo que nos garantice salir a trabajar y volver con las unidades. No queremos secuestros ni sanciones , venimos desde el año pasado, pero el gobierno nacional no nos atiende”.

Rodríguez relató que la semana anterior “ nos recibieron funcionarios del gobernador, trabajamos con el encargado de Seguridad Vial, todo lo inherente a la ley que en 15 días nos saca de las rutas. Hicimos un borrador explicando la situación a la provincia para que intercedan ante Nación que esta medida es solo recaudatoria e imposible de generar las adecuaciones ,que rondan los 800 mil pesos “ dijo.

Agregó que “ en la categoria más chica, de 750 kg. si el tractor es igual de ancho o mas chico, pasa a la categoría superior y nos vamos entonces a la adecuación de frenos, del eje, de bochas homologadas, todas cosas que para los trabajadores son imposibles. No nos oponemos a estar en regla, pasar por VTV, compramos en talleres homologados y nos engañaron, no hay casas de repuestos que vendan lo que piden”.

Señaló que “hicimos escrito para Seguridad Vial para categoría 1 y pesadas ante el ministerio de Transporte, porque también los seguros que se caerían el 1 de abril, para presentar en la Superintendencia de Seguros de la nación, hasta tener normalización no nos podemos quedar sin seguro porque hay actividades que son de trabajo”.

Rodríguez confirmó que se reunieron con la ministra de Seguridad Vanina Merlo, quien los va a a acompañar al Consejo Federal de Seguridad, “ pero no hay nada escrito que el 1 de abril no vengan los secuestros de unidades de arrastre. Somos 200 en la agrupación, que temen por sus unidades.”

"Esperamos que el gobernador pueda intermediar ante el presidente para destrabar este conflicto, y podamos trabajar libremente. No estamos en contra de las mejoras, pero es imposible llegar a los costos que fija esta ley" concluyó Rodríguez.