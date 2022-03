Disconformes, los docentes ya planean medidas de fuerza

La nueva oferta de 22% para el primer semestre dividida en cuatro tramos, pero que el primer aumento se cobrará recién en abril, no dejó conforme a los docentes rionegrinos. Desde el sindicato UnTER aseguraron que será muy difícil contener a las bases que pretendían algunos puntos más de aumento y no sólo un 1% en relación con la propuesta anterior que fue rechazada y generó que el ciclo lectivo 2022 comience con dos días de paro.

Los docentes rionegrinos decidirán el próximo viernes en el Congreso de Huergo si aceptan o no la nueva oferta que hizo Educación en la paritaria desarrollada el pasado martes, pocas horas antes de que se conozca el índice de inflación oficial del INDEC que en febrero fue de 4,7% y el acumulado en los dos primeros meses del año es de 8,8%. Y que con esta tendencia, con los aumentos de marzo, cuando cobren la primera cuota del aumento, el costo de vida habrá aumentado por arriba de los dos dígitos.

Hoy se desarrollarán las asambleas en cada una de las localidades, y si bien no se puede anticipar a la decisión de las bases, el ex Secretario General y actual paritario de UnTER, Marcelo Nervi, reconoció que no cayó bien la oferta y que en caso de que el Congreso determine la no aceptación, se vendrán nuevas medidas de fuerza.

"Desde febrero mantuvimos la postura de que el incremento tenía que ir alcanzando o superando al proceso inflacionario. Es muy difícil analizar la paritaria en un contexto donde cambia el escenario permanentemente, con aumento de combustibles, de la harina o del pan, que podemos adjudicar a situaciones de nivel mundial, pero que es lo que vive cada trabajador, es muy difícil en ese marco analizar un dígito, un punto o un adelantamiento en un contexto tan cambiante”, aseguró Nervi.

El sindicalista insistió en la propuesta original de los gremios estatales que pretendían una revisión trimestral para no cerrar ningún acuerdo por debajo de la inflación. "Tirar una paritaria a junio en este contexto sería más que complejo. Las jurisdicciones que han establecido cronogramas de incrementos en septiembre y octubre que están arriesgando un porcentual que va variando".

Nervi puso de ejemplo lo sucedido en la paritaria del 22 de febrero, en la que el gobierno ofrecía el 21% con una proyección de inflación del 3,8% para febrero, sin embargo después se conoció que fue 4,7%. "Las proyecciones son complejas, planteamos la cláusula gatillo que fue rechazada, habíamos logrado la revisión trimestral y por eso insistimos en no hacer acuerdos a tan largo plazo".

La nueva propuesta que mejora sólo un 1% y aumenta el aumento a cobrar con el mes de marzo de 6% a 7%, "para marzo ya tenemos, según el INDEC, cerca del 11%acumulado. La premisa era que el incremento estuviera equiparado o por encima de la inflación para poder sentarnos en las asambleas. Las primeras interpretaciones que tenemos en muchos compañeros que analizaron las grillas no fueron buenas, es más que complejo hacer un análisis positivo de la paritaria".

Por último anticipó que en caso de que la votación sea negativa, se evaluará que medidas de fuerza desarrollar: "Si hay rechazo habrá marcha o paro".