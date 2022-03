Esto es hoy: adolescentes con cortes y pánico

No es una apreciación personal o un análisis superficial de lo que dejó la pandemia. “A mí el año pasado me tocaron once casos, once personitas con crisis de pánico o de ansiedad y un alto porcentaje de ellos con autolesiones para frenar las ansiedades”, señaló crudamente el médico clínico Juan José Servidio. En diálogo por AM 550 y 24/7 Noticias de Neuquén, el profesional agregó que “esto no nos pasa en Neuquén solamente, nos pasa en Argentina, en Europa, en todos lados”.

Con los elementos que le ofrece su maestría en psicología, Servidio puso en relieve a “esta adolescencia que cuando entra en angustia, en ansiedad encuentra cortándose una manera de aliviar el dolor psíquico”.

En su análisis de lo que ha dejado en la población estos dos años de pandemia, el médico señaló el “encontrarse con la muerte de una forma fáctica”, palpable y un segundo punto es “la afectación en la salud mental de la sociedad. A partir del segundo semestre del año pasado, la demanda creció exponencialmente”, aseguró.

En diálogo en el programa “Pasen y Vean”, enumeró situaciones donde “madres me traían a sus madres, con sus hijos de once años con ataques de pánico” y recordó que esos síntomas se dan con “ansiedad extrema adonde una persona siente que algo terrible va a pasar” y que “ha recrudecido en esta época”.

“Me tocó ir a visitar a unos abuelos que no querían salir de su casa y se les mezclaba todo lo que veían en televisión con lo que ellos sentían” señaló Servidio, al tiempo que enumeró como la recurrencia en las consultas en síntomas de “angustia, ansiedad e incertidumbre”.

MUY GRAVE

En el recorrido sobre las afectaciones de los dos años de pandemia por coronavirus en la Argentina, el profesional fue tajante: alumnos de primaria o media “que han perdido la socialización, más allá de la escolaridad”, es decir que el encierro y la falta de contato ha significado un quiebre en los procesos de relaciones humanas presenciales.

Paralelamente con la gravedad de este sector etáreo, Servidio incluyó otra de las situaciones que “atravesó a todas las edades”, como es el miedo a la muerte. Tenemos que considerar “que hasta estos días murieron seis millones de personas en el mundo y esto ha generado en la población la aparición del miedo a la muerte que se le suma a los propios miedos que cada persona tiene”, especialmente en los mayores o en quienes están en grupos de riesgo.

También se vivió una situación extrema: “el no poder despedir a los seres queridos que iban muriendo, no poder verlos en sus últimos momentos en una terapia intensiva, internados”, lo que provocó “duelos que no se pueden hacer, duelos truncados”. A esto le sumó “las secuelas de aquellos que pudieron superar la enfermedad, que hasta el día de hoy no sabemos cuántas son, cuáles son y si se van a resolver”.