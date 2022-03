Aguiar advirtió que sin aumento no habrá paz social

Tenso encuentro entre la dirigencia de ATE y el gobierno de Río Negro. Tras el paro de 48 horas que realizaron los estatales la semana pasada con bloqueos al tránsito en la zona de los puentes que unen Cipolletti con Neuquén y la ocupación de la sede del Consejo de la Función Pública en Viedma, un llamado a dialogar descomprimió la situación.

Sin embargo, la reunión no fue lo que esperaban los dirigentes gremiales. El secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar señaló esta mañana que “confiamos en la intermediación del ministro de trabajo Jorge Stopiello. Pero parecía que el ministro quería que le cuente como andábamos, como es mi vida. Nosotros representamos a los más de 55 mil estatales que quieren un aumento salarial. Río Negro es una de las pocas provincias que aún no definió un esquema salarial. Pero, además, no se logra explicar bien porque se intenta imponer un aumento por debajo de la inflación. No existe ningún distrito en el país que prevea impactos salariales no menores al 10 o al 12% en el mes de marzo. Si esa será la propuesta no pretendan que sea un escenario de paz social”.

Agregó que “como puede ser que pasaron los días, salimos a la calle para plantear el descontento de los trabajadores y los ministros todavía no se juntaron para revisar los números y analizar si la propuesta puede ser mejorada. Empieza a preocupar la falta de reacción, la lentitud del gobierno. Stopiello tuvo que comunicarse con la gobernadora Carreras, que está fuera del país, para definir la fecha de paritarias”.

“Nosotros decimos que el aumento debe tener mayor impacto en marzo y abril en el bolsillo del trabajador. Necesitamos una propuesta salarial digna”, concluyó Aguiar

Hay fecha de paritarias

Finalmente, el ministro de Trabajo, Jorge Stopiello les confirmó que el Consejo de la Función Pública se reunirá con ATE y UPCN el 15 de marzo para avanzar en la discusión salarial. Para el mismo día fue convocada también UnTER.