Invierno en Neuquén: cómo evitar incendios en viviendas sin gas

Ya arribaron los primeros fríos a la región y consigo la gran cantidad de intervenciones que llevan a cabo los Bomberos de Neuquén. Desde el cuartel 6 de la policía provincial ya asistieron a más de 20 familias por desperfectos eléctricos con características accidentales. Cabe destacar que estos siniestros ocurren durante todo el año pero la demanda es mayor en la época invernal.

El comisario Mario Pino, jefe del cuartel 6 de la División Bomberos, dialogó en "Pasen y Vean", por AM550, y reconoció que "el fuego no reconoce las clases sociales" y admitió que la calefacción con leña es la más peligrosa. Lamentablemente muchas familias viven en condiciones muy precarias y más aún en el oeste de la ciudad. Suelen calefaccionarse con los elementos no adecuados, como el antes mencionado o con pantallas (que están prohibidas), o salamandras. En este último aconsejan agregar leños de a poco para evitar que caliente de más y que el caño del tiraje no esté en contacto con el entretecho

Asimismo, hay una serie de recomendaciones a la hora de calefaccionar las viviendas. Por ejemplo, si es un brasero no se puede controlar las calorías que genera por eso hay que agregar brasas de a poco para que no caliente cada vez más y provoque un incendio. No secar ropa ni en el brasero, ni en la salamandra y tampoco en los calefactores, estufas eléctricas ya que cualquier prenda podría prenderse fuego

En cuanto a los calefactores, hay que limpiarlos y controlar la salida por un profesional para evitar accidentes con el monóxido de carbono. Y por supuesto, en las instalaciones se recomienda siempre un profesional, es decir un gasista matriculado y hacer un service cada año.