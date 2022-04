Un bono para estatales, que no es para todos los estatales

El gobierno rionegrino anunció el pago de un bono de $15 mil por única vez para compensar los desfasajes de la inflación, un reclamo que exigió ATE Río Negro en los últimos encuentros del Consejo de la Función Pública. Sin embargo, ese bono no alcanza a todos los estatales. El malestar es grande entre los empleados de la empresa Aguas Rionegrinas Sociedad del Estado cuando se enteraron que ellos no cobrarán la suma en negro que ofreció la gestión de Carreras.

La titular del Sindicato de Saneamiento, SITSA, Cristina Marcelini señaló esta mañana que “los trabajadores de la empresa ARSE fueron excluidos del pago del bono de $15.000. Es una nueva acción discriminatoria hacia los trabajadores estatales, a quienes estaba dirigida esta medida complementaria, y que según señalaron al momento de anunciarlo, el pago de este bono complementaba la paritaria y actuaba como un refuerzo en la lucha de los salarios contra la inflación, beneficiando a los estatales y sus familias”.

Agregó que “al parecer, para el gobierno y sus socios de turno, no todos los trabajadores son merecedores de este complemento y por consiguiente sus familias no merecen ser beneficiados. Esta decisión adoptada entre la gobernadora Arabela Carreras, un par de ministros y el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, debería ser para todos los empleados comprendidos en las leyes 1844 y 1904, sin excepciones, más aún ante el complejo panorama económico en el que nos encontramos inmersos. Nos molestó que nos dejen afuera. No descartamos una medida de fuerza”.