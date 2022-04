Se tensa la relación del gobierno rionegrino y los docentes

Tras un extenso congreso extraordinario del gremio de los docentes rionegrinos UnTER, que resolvió rechazar el aumento en cuotas que propuso la gestión Carreras y convocar a un paro de 48 horas para el martes 5 y miércoles 6 de abril el gobierno provincial volvió con la amenaza del descuento.

La ministra de Educación rionegrina, Mercedes Jara Tracchia fue la encargada de la advertencia. Este sábado señaló que “el gobierno ha sido claro en cuanto a los descuentos de los días de paro y a la recuperación de los mismos. Aquellos docentes que acaten esta nueva medida de fuerza tendrán los descuentos que correspondan, tanto para marzo como para abril”.

Y agregó que “a quienes decidan trabajar en esta oportunidad, no se le descontarán los días de marzo y analizaremos, tal cual lo propuesto, continuar la discusión para la recuperación de días por medidas de fuerza en cumplimiento con el calendario escolar vigente”.

“Los mejores salarios del país”

Y otra vez el gobierno provincial publicó los salarios de los docentes. La ministra Jara Tracchia explicó que “desde el gobierno, siempre estuvimos abiertos al diálogo, a escuchar los reclamos, a pensar en los salarios de nuestros docentes, que están entre los mejores del país. La propuesta iguala la paritaria nacional docente, mejora la calidad del salario con cifras remunerativas, da cumplimento al concepto de movilidad y a la apertura de paritarias para la primera quincena de junio, con el fin de revisar y actualizar la situación salarial y los avances de lo tratado en las mesas bilaterales de política educativa”.

La respuesta de UnTER

Y como no podía ser de otra manera, los docentes reaccionaron. Desde una de las 18 seccionales, la de Huergo, la seccional Almafuerte le respondieron a la ministra.

“Señora gobernadora, Señora ministra de Educación, serían tan amables y democráticas de publicar sus sueldos por favor?? Aaahh y el de todos sus funcionarios también, así sería más justo y la sociedad en general tendría datos precisos para poder "juzgarnos" como ustedes pretenden. Esos montos que publican no son del común de la docencia rionegrina, no todos tenemos 30 años de antigüedad, no todos trabajamos en escuelas de montañas. Dejen de mentir. Un docente del valle de Rio Negro no percibe esos haberes. Un docente recién iniciado, con un turno paga el alquiler y no la olla. No mientan más y ofrezcan a los docentes, educadores, formadores de los futuros adultos de esta provincia, un sueldo digno”, escribieron a través de las redes sociales.