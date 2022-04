UnTER al gobierno: "no lograrán amedrentarnos en la lucha"

Los docentes no aceptaron el 24% de incremento para el primer semestre del año que se pagará en cuatro cuotas, y convocaron a un paro para mañana y pasado, lo que despertó la ira del gobierno. En una nota que fue entregada por el aparato de prensa a todos los medios que reciben pauta estatal, desde Educación se cuestionó la decisión de UnTER, se encuadró la negativa a la renovación de la conducción y que el sueldo de los maestros rionegrinos están en segundo lugar en el podio nacional. La reacción no tardó en llegar: "El conflicto se soluciona con respuestas concretas no con discursos falaces", además acusaron al Ejecutivo de querer amedrentarlos en la lucha con el descuento de los días de paro.

Como en su momento fue el ministro Rodrigo Buteler quien intentó minimizar el paro que impidió el inicio normal del ciclo lectivo, ahora el gobierno utilizó al secretario de Educación, Adrián Carrizo para cuestionar a sus ex colegas. Y desde UnTER le contestaron "perdió todo tipo de rumbo; sale públicamente a hacer declaraciones no solo falaces sino amenazantes y mezquinas".

"Este conflicto, es exclusiva responsabilidad de Carrizo, (Mercedes) Jara Tracchia (ministra de Educación), Buteler, (Jorge) Stopiello (ministro de Trabajo) y todos los funcionarioxs, que no convocaron a la UnTER en los tiempos comprometidos" y enumeraron una serie de incumplimientos entre los que aparece la actualización del valor de movilidad, la falta de obras en las escuelas y no garantizar el funcionamiento de los comedores ni el transporte escolar.

Y se quejaron por el sitio en el que el gobierno los posiciona frente a los estudiantes y la comunidad educativa: "no vamos a permitir que nos difamen y nos pongan en el lugar de no empatizar cuando todos y todas sabemos que fuimos y somos nosotros quienes hacemos que la educación funcione, que la rueda gire en las paupérrimas condiciones que nos toca trabajar a diario".

Fuentes gubernamentales desestimaron cualquier posibilidad de una convocatoria a paritarias que contemple un mayor porcentaje de aumento salarial, que por otra parte ya fue aceptado por todos los otros sindicatos. En tanto que UnTER mañana realizará la primera jornada del paro de 48 horas, que finalizará el miércoles con una marcha provincial en Viedma. Por otra parte trascendió que el mismo día la gobernadora Arabela Carreras recibirá al titular adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar para acordar un bono para las categorías más bajas.