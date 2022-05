Paritarias: UPCN amenaza con no participar

Luego de conocerse la reunión en Bariloche entre la gobernadora rionegrina, Arabela Carreras y el secretario adjunto de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar donde se acordó adelantar las paritarias, que estaban previstas para el mes de junio, al 6 de mayo, la bronca estalló.

Desde el gremio UPCN, liderado por Juan Carlos Scalesi cuestionaron la convocatoria del Consejo de la Función Pública y adelantaron que podrían no concurrir a ese encuentro.

En la noche del sábado, a través de un comunicado señalaron que “un pseudo ‘sindicalista’ anunció que se reunió en Bariloche con la gobernadora y adelantarían para el 6 de mayo una reunión del Consejo de la Función Pública. "Nuestra organización gremial no va a participar si antes el gobierno de Juntos Somos Río Negro no adelanta el ofrecimiento a los estatales. Ya estamos hartos del destrato de los arreglos entre quienes deberían gobernar para todos los rionegrinos”.

Desde UPCN agregaron que “no nos vamos a dejar aplastar por quienes se venden por cuatro monedas y que no aportan más que escasez y pseudas soluciones a los bolsillos de cada uno de los trabajadores del estado rionegrino, que no alcanzan para mitigar los dolores y las miserias acumulados en años de desidia de este gobierno”.