El testimonio desgarrador de Gisela, la madre de Luciana Arena

Gisela buscó intensamente a su hija por toda la ciudad de forma desesperada, recibió varios llamados al día diciendo que veían a Luciana y de inmediato llamó a la Policía y se presentó en cada lugar. “Me acaban de decir que en estos momentos está en el barrio Belgrano y que deambula por la calle desorientada”. Horas antes de que Luciana apareciera en el CPEM 40, su madre habló en el Noticiero de AM 550 y 24/7 Noticias.

Gisela contó que “la última vez que la vieron fue en la puerta del CPEM 41”, la escuela donde ella asistía antes en el barrio Confluencia, ya que hace poco tiempo se cambió al CPEM 19, en el barrio Sapere.

Con anterioridad, Gisela se hizo presente junto a la Policía en una vivienda en la zona Confluencia en el barrio “Los pumas”, porque le había llegado la información de que Luciana estaba en esa casa, que la habían visto entrando en ese lugar con un joven y otra mujer, que se encontraba en mal estado de salud y que supuestamente estaba alcoholizada. Lamentablemente, la comunicación fue errónea.

Su madre, además intentó contactarla a su celular pero no lo logró. "A veces lo encienden, da ocupado, lo vuelven a apagar", puntualizó. Santiago Ramírez, el martes pasado fue alrededor de las 23.30 a buscar a Luciana a su casa y cómo Gisela lo echó, la contactó a través de mensajes de WhatsApp; y entre las 4 y 6 de la mañana la joven se fue con él.

“La madre de Santiago dice que son novios, pero yo puedo confirmar que solo se vieron dos veces”, relató Gisela. “Nunca se fue de mi casa, jamás tuvo este tipo de comportamientos, es la primera vez que lo hace”, agregó.

“Estoy muy preocupada por mi hija, porque si esta con Santiago, no es un chico en el que pueda confiar, porque supuestamente consume estupefacientes y su madre lo echo de la casa el martes porque se había levantado violento, por eso se fue solo con una bolsa negra”. A Gisela, también le llegó la información por allegados de que se querían ir juntos a Buenos Aires.

La madre de Luciana, también dialogó con el padre del joven de 17 años, quien le contó que hace un año atrás, “dejó de vivir con él porque sus conductas diarias lo habían superado y hasta le había robado”. Por ese motivo, regresó a vivir con su madre.

Gisela mantiene una excelente relación con Luciana, “es un vínculo normal de madre a hija”. La noche en que desapareció estuvieron juntas, “estaba contenta y me acompañaba a todos lados, por eso me llama la atención que haya desaparecido”. De forma desgarradora, dijo que tiene miedo que se la “hayan llevado en contra de su voluntad y que Santiago la tenga drogada, ya que no es la primera vez que el joven procede de esta forma”.