¿Le pusieron "Javier Milei" a una calle de Plottier?

En las últimas horas se difundió en las redes sociales que el nombre del diputado de La Libertad Avanza, Javier Milei, apareció en Google Maps como una calle de la localidad de Plottier y los vecinos lo descubrieron a través de redes sociales. Estalló la polémica.

El teléfono del Concejo Deliberante no paro de sonar, eran lluvias de quejas de vecinos "indignados" por esta noticia. Asimismo, desde el municipio aclararon rápidamente que se trató de una "picardía" y que no es una decisión oficial. Los vecinos que viven sobre la calle de 500 metros dijeron que no sabían lo que había pasado y aclararon: “Ninguna de estas calles tiene nombre”.

Por su parte, Javier Pinilla, presidente del Concejo Deliberante de Plottier informó que él mismo consultó a la Subsecretaría de Obras de la municipalidad para “saber si existía algún encargo previo sobre la calle en cuestión”; y explicó que le informaron que “la calle sigue figurando, según los planes oficiales, con el nombre de código que es 03-4444″. No obstante, agregó que hasta el momento no han recibido “un proyecto para legitimar el cambio de nombre de esta calle” y que “por ende, es falso” que ese camino lleve el nombre del diputado de La Libertad Avanza.

Sin embargo, la calle mantuvo el nombre y apellido del economista liberal por varias horas (dentro de la aplicación de mapas, por supuesto), hasta que autoridades de la ciudad neuquina dieron cuenta de lo que sucedía y tomaron medidas al respecto.