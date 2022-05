Procuran que la Justicia también atienda de tarde

La idea está empapada de lógica; como suele decirse, ¡Cierra! Se trata de lo siguiente: en el Poder Judicial neuquino se analiza la posibilidad de habilitar un horario vespertino, para descomprimir la carga de trabajo que se concentra en el horario judicial y mejorar el servicio que le brinda a la comunidad. Para ello sería necesario sumar personal, pero se aprovecharían al máximo los edificios y computadoras que están literalmente ociosos en horas de la tarde. A eso se refirió el juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la provincia de Neuquén, Germán Busamia, durante una entrevista que le realizaron en el programa Pórtense Bien , que conducen Rubén Boggi y Claude Staicos por la AM550.

“Hasta ahora la necesidad de ampliar el servicio de justicia se ha venido compensando con mayores funcionarios y mayor infraestructura”, pero “llegamos a un límite con procesos diseñados hace 50 años para otra realidad y para otra necesidad”, planteó Busamia.

“Es un momento crítico donde no hay forma de seguir administrando como lo estamos haciendo”, sostuvo y agregó que “en el mientras tanto acudimos a métodos alternativos y hablamos de la mediación para tratar de evitar el ingreso masivo de causas”; pero “mientras crezca la población va a seguir creciendo la conflictividad” y con ella la cantidad de causas judiciales.

“Nosotros estamos convencidos de que la mejora no va a venir de la mano de más jueces y más edificios”, dijo y agregó que deben buscarse consensos al interior del Poder Judicial. “Es muy importante la visión y el acompañamiento del sindicato en este tema; estamos hablando mucho del horario vespertino y es un tema que todavía está haciendo muchísimo ruido, pero nosotros creemos que la infraestructura que tenemos está sub aprovechada porque son edificios y computadoras que a la tarde no se utilizan”.