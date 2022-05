Busamia: “Nunca conocí la denuncia concreta en mi contra”

El Vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ ), Germán Busamia, habló en exclusivo con AM550 y 24/7 noticias sobre el conflicto que mantuvo con su colega, la vocal María Soledad Gennari, y expresó que nunca tuvo acceso a la denuncia concreta en su contra. El relato de Busamia se da luego de que los Vocales del TSJ y la Defensora General decidieran archivar la presentación inicial que había realizado Gennari por violencia de género laboral.

En diálogo con el programa “Pórtense bien”, Busamia explicó el desarrollo del conflicto con su par e indicó que todo se inició a partir de visiones distintas en un acuerdo ordinario del Tribunal Superior de Justicia: “Existieron visiones distintas en cuanto a las acciones y medidas a tomar en un área específica del Poder Judicial de Neuquén. En el desarrollo de ese punto, la Dra. Gennari entendió que no estaban dadas las condiciones para continuar participando del acuerdo y se ausentó, pero el resto de los presentes continuamos con el desarrollo del mismo”.

“Luego de esa situación, el jueves 12 de mayo se presentó una denuncia en mi contra manifestando que yo había incurrido en actitudes irrespetuosas, violentas, discriminatorias. A partir de ese momento se inició el trámite administrativo, en donde nunca conocí la denuncia concreta en mí en contra y en donde solo tenía conocimiento por lo que veía en los medios”, expresó el Vocal del TSJ.

Busamia también manifestó que nunca tuvo la intención de declararse en contra de la medida cautelar y que lo único que exigía era que se le permitiera ejercer su defensa y tomar conocimiento concreto de la denuncia de la Dra. Gennari. “Mantuve un silencio absoluto porque no me pareció conveniente hacer declaraciones públicas sobre algo que debió tramitarse y resolverse en el marco del mismo acuerdo del TSJ”, aclaró.

Este último martes 24 de mayo, los tres Vocales del TSJ y la Defensora General dieron tratamiento a la denuncia por violencia de género laboral puesta en marcha por la Vocal Soledad Gennari y elaboraron un acta en donde se relataban los detalles de la discusión que había mantenido con Busamia. Finalmente, el máximo órgano leyó el texto a cada uno de los involucrados, quienes suscribieron al mismo y dieron por finalizado el conflicto.

Al respecto, Busamia indicó que “cuando los tres Vocales y la Defensora General me convocaron, yo manifesté que de mi parte no había existido ninguna falta respeto, ni mucho menos actos de violencia y discriminación. Al término de esa reunión, me contactaron nuevamente para avisarme que la doctora Gennari había decidido dejar sin efecto la denuncia en mi contra”.

Por último, el Vocal del TSJ manifestó que ya considera superada la situación y planteó una serie de objetivos en cuanto al funcionamiento del máximo cuerpo del Poder Judicial. “En el menor tiempo posible debemos dar por superada esta situación y recuperar tanto la presencialidad como el debate respetuoso y profesional, que para eso ocupamos los cargos que ocupamos”, remató.