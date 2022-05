Rioseco con los dientes apretados contra el MPN

Metido de lleno en su nueva carrera rumbo a la gobernación neuquina (ya lo ha intentado como candidato del FdT), Ramón Rioseco profundizó sus críticas hacia el MPN, y sentenció que “el interior tiene que dejar de ser el patio trasero de la Casa de Gobierno”.

El ex intendente de Cutral Co hizo estas declaraciones en Picún Leufú, donde se reunió con vecinos y referentes de partidos de la oposición, y volvió a insistir con su postulado de que ya quedó demostrado que “solos no nos alcanza y no podemos perder más tiempo”.

“La convocatoria es para que nos vayamos encontrando en esa agenda de problemas comunes y avancemos unidos”, insistió.

En esa búsqueda de un frente amplio, el líder del Frente y la Participación Neuquina se embarcó en encuentros con el ex diputado nacional Leandro López (PRO); al tiempo que una de sus compañeras de ruta, la diputada provincial Soledad Martínez (FG) ha conversado con referentes de otros partidos, como César Gass (Juntos por el Cambio).

No obstante, la construcción que procura no parece nada sencilla. No sólo porque el FdT ya tiene otro candidato (Darío Martínez, PJ) sino también porque la vicepresidenta del PRO, Leticia Esteves, ha salido a aclarar que el límite es el kirchnerismo. Rioseco comulga con el FdT y su hermana, Teresa, integra ese bloque.

Mientras tanto Rioseco sigue predicando y en Picún Leufú también dijo lo siguiente: “En cada recorrida por el interior profundo se evidencia que todas las localidades que padecen la falta de desarrollo tienen los mismos problemas en común, fruto de un gobierno que apenas coparticipa el 15% de sus recursos porque elige tener a los intendentes de rehenes en vez de municipios autónomos”. Concluyó que el desafío desde el interior es “exigir que haya una distribución equitativa de la riqueza porque somos habitantes de una de las provincias más ricas del mundo”.