Figueroa: “Queremos que la gente esté mejor y no el político”

El diputado nacional por el MPN, Rolando Figueroa, participó este sábado, en San Martín de los Andes de un encuentro de trabajo con más de 500 vecinos de la zona sur. Durante la jornada dijo que “estamos comprometidos con el futuro para cambiar las cosas en la provincia, queremos que sea la gente la que está mejor y no el político”.

Además, Figueroa remarcó que "la sociedad le pide cambios a la política, le pide austeridad; porque la plata del Estado es para que la gente esté mejor, no para hacer política partidaria”. “Nosotros sólo hacemos alianzas con el pueblo, con el ciudadano de a pie, con el vecino de cada localidad”, agregó.

Al mismo tiempo, consideró que "los liderazgos no pueden imponerse a base de costosas campañas, que van contra el ciudadano” y señaló a los presentes que "quienes pretendan liderar el proceso de cambio en nuestras localidades, deben poseer un liderazgo natural; porque la gente valora que el vínculo se dé en forma genuina, sin 'coucheo' ni consultores de Buenos Aires". “La mejor campaña de un político es su buena gestión, hecha con amor y libertad para su pueblo”, resaltó.

En este sentido, Figueroa se mostró convencido de que la mejor forma de transformar la sociedad es a través de la Educación: “Si de algo estoy orgulloso es de haber podido estudiar; porque eso me dio la libertad que tengo hoy para liderar un proyecto transformador para mi provincia y oponerme a quienes están haciendo las cosas mal para los neuquinos”, agregó.

El actual diputado nacional explicó que trabajan en un proceso "en el que todavía no hay candidatos", y dijo que “asumiré el mandato que me dé cada uno de ustedes. No espero que nadie me elija a dedo para ser candidato de mi partido, porque yo no quiero ser ‘herededo’" y manifestó que "el poder real lo tienen los ciudadanos de la provincia”.

Del encuentro, también participaron referentes provinciales como Luciana Ortiz Luna; Gustavo Fernández Capiet; Oscar Mansegosa; José Russo y Naldo Labrín; entre otros representantes del MAPO.