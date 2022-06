Despidieron a cuatro policías y a un estatal faltador

Tal como ha ocurrido en otras oportunidades, la Policía neuquina separó de sus filas a personas a las que no consideró aptas para vestir el uniforme. Ahora les dio de baja a tres que supuestamente no estaban capacitados para el trabajo, y eyectó a un ahora ex suboficial imputado en una causa.

Dispuso la cesación de servicios de los agentes Aníbal C. y Alfredo M. A. y los pasó a retiro obligatorio “con encuadre legal en el Artículo 14° inciso k) de la Ley 1131”. Lo mismo le aplicó al ahora ex cabo Elías H. Dicho inciso refiere a la expulsión lisa y llana del “personal superior y subalterno considerado por las respectivas juntas de calificaciones policiales, como inepto para las funciones policiales del escalafón correspondiente”.

Muy distinta es la situación del ex sargento ayudante oficinista, Marcelo Ariel M., a quien le endilgó haber incurrido en una falta prevista en el Régimen Disciplinario Policial y dispuso su destitución por cesantía. Policía señaló que el castigo quedó “supeditado” a un posible agravamiento de su situación en la causa penal “por la que se encuentra imputado, caratulada Montesino Marcelo Ariel s/Exacciones Ilegales Agravadas”. El diccionario brinda dos definiciones de exacción; una es la exigencia del pago de impuestos, multas, deudas, etc., la otra es el cobro injusto y violento.

En fin, también la provincia puso de patitas en la calle a un ahora ex estatal que no pudo justificar sus faltazos. Según pudo saberse al respeto, el agente Orlando Damián P., fue cesanteado de su cargo de auxiliar de depósito de la dirección general de Almacén Central (subsecretaría de Salud) por las inasistencias injustificadas en las que supuestamente incurrió en dos períodos: uno desde el primero de febrero al 5 de marzo de 2020 y el otro desde el 5 al 30 de abril del mismo año.